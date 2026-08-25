Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye ile yeni bir dönemin kapısı aralanacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Ahlat Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki programda konuştu.

"2 sene önce Ahlat'tan başlattığımız Terörsüz Türkiye süreci hedefine ulaştığında yeni bir dönemin kapıları açılacak." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreç hedefe ulaştığında terörden nemalananların, fırsatçıların kaybedeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"Yarın tarihimin en şanlı, en ihtişamlı destanlarından biri olan Malazgirt Zaferimizin 955. seneyi devriyesi.

Ahlat, şehadete ermişlerin. Ahlat, selamete ermişlerin. Ahlat, gazilerin mekanıdır. Ahlat 14 asır boyunca burada şehit düşen sahabelerine, Alplerin, erenlerin, gazilerin diyarıdır. Ahlat, her haliyle şüheda ocağıdır. Milletimizin kimlik vesikasıdır. Malazgirt'e giden yol Ahlat'tan açılmıştır. Anadolu'nun düğümü Ahlat'ta çözülmüştür.

Geçen hafta yayımladığımız Cumhurbaşkanı Kararı ile Ahlat, Tatvan ve Güroymak sınırları içerisinde yer alan Nemrut Kalderası'nı milli park ilan ettik. Böylece tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bu alanı bundan sonra çok daha iyi koruyacağız.

Ahlat asırlar boyunca farklı kültür ve kimliklerin barış ve huzur içinde bir arada yaşadığı beldedir. Aynı devleti aynı milleti müdafaa edenler işte buradadır. Aynı mefkureyi namus bilenler işte buradadır.

“SÜREÇ HEDEF ULAŞTIĞINDA FIRSATÇILAR KAYBEDECEK”

Gönül birliği ülkü birliği içinde burada bir destan yazılmıştır. Bu destanlara yenilerini eklemede kararlıyız. 2 sene önce Ahlat'tan işaretini verdiğimiz terörsüz Türkiye süreci hedefe ulaştığında yeni bir dönemin kapısı açılacak.

Coğrafyamızdaki tüm kardeşler halklar kazanacak. Bizi bu yoldan kimse döndüremez. Bu durumun kimleri rahatsız ettiğini biliyoruz. Bize uzanan kirli elleri çok iyi biliyoruz. Herkesin bir hesabı varsa emin olun bizim de bir hesabımız, planımız var.

Kan tüccarları kaybedecek, terörden nemalanan fırsatçılar kaybedecek. Coğrafyamızı istikrarsızlığa boğmak isteyen soykırımcılar kaybedecek. Yeni bir dönemin kapısı açılacak. Kimse tereddüt etmesin büyük Türkiye'nin şafağı söktü."