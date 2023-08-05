Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya Başbakanı ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başkanaı Enver İbrahim ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Malezya Başbakanı İbrahim’in davetine icabetle ilk fırsatta Malezya’yı ziyaret edeceğini belirtti.



Türkiye-Malezya ilişkilerinin kapsamlı stratejik ortaklık temelinde daha ileriye taşındığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Malezya’da Ticaret Ofisi açması yönünde verilen onayı da memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

