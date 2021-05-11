Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için telefon diplomasisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili telefon diplomasisine devam ediyor.  Erdoğan bugün önce Malezya Kralı Sultan Abdullah ile ardından Katar Emiri Şeyh Temim ile görüşme yaptı.

NTV Haber 11.05.2021 - 13:45 | Son Güncelleme : 11.05.2021 - 14:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin için telefon diplomasisi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, ikili ilişkiler ile İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya saldırarak Filistinlilere yaşattığı zulüm karşısında tek yürek ve tek ses olmak gerektiğini belirterek, Türkiye ve Malzeya'nın bu konuda Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere ilgili tüm platformlarda yakın iş birliği yapacağına inandığını ifade etti.

Erdoğan ardından Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bu görüşmede de İsrail’in saldırıları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırılarına karşı bölge ülkeleri ve uluslararası kamuoyunun harekete geçirilmesi noktasında Türkiye ve Katar’ın birlikte yapacağı çalışmaların önemli olduğunu ifade etti.

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