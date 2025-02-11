Cumhurbaşkanı Erdoğan Malezya'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim tarafından Başbakanlık Ofisi'nde düzenlenen resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Malezya ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.