Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'nde saat 11.25'te başlayan ve kahvaltı sonrasında da devam eden görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.
Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı Keita'nın eşi Aminata Keita da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı Keita ile görüştü
Anadolu AjansıTürkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ve eşi Aminata Keita ile görüştü.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita ile kahvaltıda bir araya geldi.