Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

“ANKARA'NIN YATIRIMLARI ELE ALINDI”

Görüşme sonrası ABB tarafından verilen bilgiye göre, gündemde ağırlıklı olarak Ankara'ya yönelik yatırım projelere ile alandı. Görüşme sonrası şu bilgi verildi:

"Gerçekleşen kabulde; başta Ankara’nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Başkan Yavaş, Ankara’ya yönelik yatırımlara verilen destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkürlerini iletti.

Görüşmede ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesinin yürüttüğü çalışmalar, planlanan yatırımlar ve Ankara’nın önümüzdeki dönemdeki ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirmeler paylaşıldı."

Kabul sonrası açıklama yapan Yavaş, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Şehrimize yönelik yatırımlara verdikleri destek ve katkılar ile NATO Zirvesi’nin Ankara’da düzenlenmesi konusundaki iradeleri dolayısıyla teşekkürlerimizi ilettik."

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak yürüttüğümüz çalışmalar ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız yatırımlara ilişkin değerlendirmelerimizi de paylaştık. Nazik kabulleri ve Ankara’mıza gösterdikleri yakın ilgi dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanına teşekkür ediyorum.” dedi.

ÖZEL BİLGİSİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, görüşmeyle ilgili Koza TV'ye yaptığı açıklamada ''Haberim var. Biz, Mansur Bey ile kardeşlik hukukuna sahibiz, ondan şüphem olmaz.'' dedi.