Cumhurbaşkanı Erdoğan: Masa yumruklamakla milliyetçi olunmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da ''Beykoz Halk Buluşması'' programında konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu milliyetçilik üzerinden eleştirdi, son 21 yılda yapılanlara dikkat çekti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



''Burada 70 bin kişi olduğuna göre bu akşam durmak yok. Bütün akraba dost eş herkesi arıyor muyuz? Hepsini yarın sandıklara gitmeye rehavete kapılmadan teşvik ediyor muyuz? Tüm Beykoz'a selamlarımı gönderiyorum. Bugün Beykoz bir başka muhteşem.

''BU MEYDANDA DEMOKRASİ KAHRAMANLARINI GÖRÜYORUM''



Bu meydanda sadece kem gözleri kıskandıran büyük bir sevdayı değil aynı zamanda günden güne büyüyen tarihi bir zaferin işaretini görüyorum. Bu meydanda demokrasi kahramanlarını görüyorum.

''KAYBEDECEKLERİNİ GÖRDÜKÇE MİLLETİ KUTUPLAŞTIRMAYA ÇALIŞANLARIN OYUNLARINA GELMEYECEĞİZ''

14 Mayıs'ta yarım bıraktığımız işi aradaki farkı daha da aşarak ezici bir çoğunlukla tamamlıyor muyuz? Kaybedeceklerini gördükçe milleti kutuplaştırmaya çalışanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Allah'ın izniyle yarın akşam öyle bir kazanacağız ki, bir avuç kifayetsiz muhteris dışında birliğimize ve dirliğimize uzanan kirli eller dışında ülkemiz üzerine hesap yapanlar dışında kimse kaybetmeyecek. Öyle bir kazanacağız ki milli iradeye parmak sallayan hadsizler dışında Kandil'den Türk siyasetini dizayn etmeye çalışanlar dışında Pensilvanya'dan ülkemizi karıştırmaya uğraşanlar dışında hiç kimse üzülmeyecek.

''ÖYLE BİR KAZANACAĞIZ Kİ TÜM TÜRKİYE KAZANACAK''

Öyle bir kazanacağız ki 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye kazanacak. Tüm renkleriyle milletimiz kazanacak. Uğruna nice bedel ödediğimiz demokrasimiz kazanacak. Hangi siyasi partiye gönül verirse versin, iradesini meşru yollarla gösteren tüm seçmenler kazanacak. İster 14 'ünde CHP'ye oy versin, ister DEVA, ister HDP, ister İYİ Parti hangisi olursa olsun oraya oy verenler dahi inşallah yarın Cumhur İttifakı'na oyunu verecektir, ben buna inanıyorum. Onları da davet edeceğiz, onlar da bu milletin evlatları. İnşallah birlikte yol yürüyeceğiz. Milli iradeye güvenen herkes 28 Mayıs seçimlerinden kazanmış olarak çıkacaktır. Şu ana kadar, yurt dışındaki 2 milyon vatandaşımız oy kullandı. PKK onlara saldırıyor ama onlar oylarını cesaretle kullandılar.

''21 SENEDİR BU ÜLKENİN KADINLARI KAYBETMEDİ HEP KAZANDI''



Bu sahtekarlar 'Kadınlar kaybecek.' diyorlar. Bunlar böyle sahtekarlar. 21 senedir bu ülkenin kadınları kaybetmedi hep kazandı Bay Kemal. Ama siz bizim kızlarımıza üniversitelerimizin kapısını kapattınız.

''BAY BAY KEMAL PARLAMENTODA SENİN NEYİN VAR?''

Bay Bay Kemal durmadan palavralar sallıyor. Bay Bay Kemal sen hukuk nedir bilmiyorsun. Parlamentoda senin sayın ne? Düştün geri. Gittin 40 tane milletvekilini yüzde 1 oyu olanlara verdin. Hani sen hesap uzmanıydın? Biz Cumhur İttifakı olarak 323 ile parlamentodayız.

''CUMHUR İTTİFAKI SANA HADİ ORADAN DİYECEK''

Biz yasal düzenleme yapabilecek güçteyiz. Senin yasal düzenleme yapma gücün yok. Cumhur İttifakı'na geleceksin. Cumhur İttifakı sana hadi oradan diyecek. Senin komisyonlarda yeter sayın yok Genel Kurul'da yok. Bay Bay Kemal önce sen hukuku öğren parlamento hukukunu öğren.

''BUNLAR TALİMATI KANDİL'DEN ALIYOR''

Bunlar talimatı Kandil'den alıyor. Biz talimatı Allah'tan ve milletimizden alıyoruz. Aramızdaki fark bu. Bunlar teröristlerle beraber yol yürüyor. Diyarbakır'da 51 Kürt kardeşimizi Selo'nun talimatı ile öldürdüler mi? Şimdi Bay Bay Kemal, 'Selo'nun çıkmasını istiyorsanız oyunuzu bize vereceksiniz.' diyor.

''MASA YUMRUKLAMAKLA MİLLİYETÇİ OLUNMAZ''

Bize olan güveninizi boşa çıkarmadık. Birileri çıkmış kırıklarla dolu karnelerine bakmadan bize laf atıyor. Bay Bay Kemal sen bizim bayrak sevgimizle asla aşık atamazsın, sen bayraksızlarla beraber yürüyorsun. Kandil'dekinin bayrağı mı var? Bay Bay Kemal çıkmış şimdi milliyetçi olmuş. Masa yumruklamakla, hamasetle, dün söylediğini bugün inkar etmekle milliyetçi olunmaz. Kandil ile Pensilvanya ile kol kola girenlerden milliyetçi olmaz.

''MİLLİYETÇİLİK ESERLE, HİZMETLE OLUR''

Milliyetçilik eserle olur, hizmetle olur, Türkiye’nin ve Türk milletinin hakkını cesaretle savunmakla olur. Milliyetçilik ay yıldızlı al bayrağa uzanan kirli elleri kırmakla, Azerbaycan’la sırt sırta verip 30 yıl sonra Karabağ’ı özgürleştirmekle olur. Milliyetçilik Türk Devletleri Teşkilatı'nı kurup asırlık hayalleri gerçeğe dönüştürmekle olur. Milliyetçilik kendi silahını yapmakla; kendi gemini, savaş uçağını, tankını, arabanı üretmekle; kendi kararlarını kendin almakla olur. Milliyetçilik terör örgütlerinin başını yurt içinde ve dışında ezmekle olur. Biz Cumhur İttifakı olarak işte bunu yaptık, omuz omuza bunu başardık. Tarihi şanlı zaferlerle dolu necip milletimizi her yerde gururla temsil ettik. Ne hak yedik ne de küresel güçlere hakkımızı yedirdik. Şimdi bunu bir adım daha yukarı taşıyoruz, milletimizin huzuruna yeni bir teklifle çıkıyoruz. Teklifimizin adı Türkiye Yüzyılı'dır. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını Türkiye Yüzyılı’nın da başlangıç noktası haline getirmek istiyoruz. 21 yılda kurduğumuz sağlam temeller üzerine inşallah büyük ve güçlü Türkiye’yi inşa edeceğiz. 28 Mayıs seçimini hep birlikte bu yeni atılımın miladı haline dönüştüreceğiz.

''BAY BAY KEMAL SANA DELİKLİ KURUŞ VERMEZLER''



Londra'dan 300 milyar dolar alacakmış. İnandınız mı? Bay Bay Kemal Londra'da masada oturdukların sana delikli kuruş vermezler. Sen daha cahilsin.

''KILIÇDAROĞLU MASADAKİ ARKADAŞLARI TARAFINDAN TEZGAHA GETİRİLMİŞ KANDIRILMIŞTIR''



Kapalı kapılar ardından verilen sözlerimiz yok. Terör örgütlerinin siyasi uzantılarıyla yapılan pazarlıklar yok. Sadece samimiyet var. Bu ülkenin ikinci büyük partisi marjinallerin adeta oyuncağı haline dönüştü. Batan geminin malları gibi her gelen CHP'den bir şey kapıp götürüyor. CHP Genel Başkanı'nı en son oyuna getiren masadaki arkadaşları olmuştur. Kılıçdaroğlu bu masayı Halil İbrahim Sofrası diyerek millete pazarlamaya çalıştı. Yediler içtiler eğlendiler bir ara kavga bile ettiler. Kılıçdaroğlu masadaki arkadaşları tarafından tezgaha getirilmiş kandırılmıştır. Türk siyaseti tarihin en büyük siyasi dolandırıcılık olayına sahte olmuştur. CHP Genel Başkanı'nın 14 Mayıs'tan beri giderek çirkinleşen siyaset dilinin gerisinde işte bu aldatılmışlık duygusu vardır.''