Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mayıs ayında 45 bin sözleşmeli öğretmen ataması planlıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ''3 bin 500 Engelli Öğretmen Ataması Töreni''nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Öğretmenlerimizin birikmiş tüm sorunlarını çözmek bize nasip oldu. Canlarını feda eden şehit öğretmenlerimizi rahmetle anmak istiyorum. 192 kahraman öğretmenimizin aziz hatırası milletimizin kalbinde hep yaşayacak. Biz teşekkürümüzü kuru lafla değil, işte burada olduğu gibi atamalarla, Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ifade ediyoruz.

MAYIS AYINDA 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI

Eğitim alt yapımızı bütçesiyle, dersliğiyle, personeliyle güçlendirerek ülkemizi bu anlamda da Türkiye Yüzyılı'na hazırladık. Öğretmenlerimiz kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıktı. Başöğretmen ve uzman öğretmen unvanını alan öğretmenlerimiz, diğer haklar ile birlikte mali avantajlardan da yararlanmaya başladı. Mayıs ayında gerçekleştirmeyi planladığımız 45 bin yeni sözleşmeli öğretmen ataması gibi müjdelerle sizlerin yanında olduğumuzu göstermeyi sürdüreceğiz. Sözleşmeliden memur statüsüne geçen 93 bin 272 öğretmenimize kadrolarının hayırlı olmasını diliyorum. Bu ülkenin, ister engelli olsun ister engelsiz, her vatandaşı bilecek ki gayreti, kabiliyeti, azmi ölçüsünde önünde tüm kapılar sonuna kadar açıktır.

''BAŞÖĞRETMEN MAAŞI 25 BİN LİRAYI, UZMAN ÖĞRETMEN MAAŞI DA 22 BİN 500 LİRAYI BULDU''

Başöğretmen maaşı 25 bin, uzman öğretmen maaşı 22 bin 500 lirayı buldu. Önümüzdeki dönemde her iyileştirmeden öğretmenlerimiz de yararlanmaya devam edecek.''