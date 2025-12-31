Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçiğin yeni yılını kutladı: Hiçbir terör örgütüne müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yılın son gününde Ankara'da Mehmetçikle bir araya gelirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla Mehmetçiğe hitap ederek yeni yıllarını kutladı.



"'Yurtta Barış, Dünyada Barış' politikamız gereğince bölgemizde ve ötesinde istikrarın hakim olması için yoğun bir mücadele halindeyiz" diyen Erdoğan, “Çok ciddi zorluklara ve engellere rağmen elde ettiğimiz kazanımları kalıcı başarılara tahvil etme yolunda tarihi bir fırsat yakalamış bulunuyoruz” diye konuştu.

Erdoğan, “Yeni, güçlü ve büyük Türkiye'yi tüm unsurlarıyla ilişkilendirerek kutlu bir emanet gibi bizden sonraki nesillere iftiharla teslim edeceğiz. Adı, iddiası ve istismar ettiği değer ne olursa olsun hiçbir terör örgütünün hedeflerimizle aramıza girmesine müsaade etmeyeceğiz” dedi.



