Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehmetçiklerle bayramlaştı: “Mücadeleniz hiçbir zaman unutulmayacak”

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Komuta Kademesi’yle birlikte bayramı Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki 2’nci Hudut Tugay Komutanlığı’nda karşıladı. Bakan Güler burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ’la telefonla görüştü. Görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, mehmetçiklere seslendi. Askerlerin Kurban Bayramı ’nı kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biliyorum ki bu süreç içerisinde mehmedimiz, mehmetçiğimiz gerçekten ülkemizin dört bir yanında teröre karşı çok çok ciddi mücadeleler verdi.” dedi.

“Yine bugün de aldığımız raporlarda çok büyük bir oranda teröristleri mehmedimiz yok etti. Tabi bu coşku içinde bu heyecan içerisinde ben de mehmetçiklerimizi gözlerinden öpüyorum.” ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:



“Ülkemizin dört bir yanında Mehmedimizin verdiği bu kahramanlık mücadelesi hiçbir zaman unutulmayacaktır. Bu düşüncelerle bu sevgi içerisinde daha nice bayramlara hayırlısıyla kavuşmayı Allah’tan niyaz ediyorum. Sizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Nice bayramlara..”