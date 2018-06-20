24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayacak.

Mardin'den gerçekleştirilecek olan program, 20 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da 18 ulusal, 250 yerel radyo, Kral FM ve Kral Grubu resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.