24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayacak.
Mardin'den gerçekleştirilecek olan program, 20 Haziran Çarşamba günü saat 18.30'da 18 ulusal, 250 yerel radyo, Kral FM ve Kral Grubu resmi sosyal medya hesaplarından canlı yayınlanacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel"e konuk oluyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuk olacağı "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" bugün saat 18.30'da Kral FM ve Kral Pop Radyo'da!
24 Haziran seçimlerine sayılı günler kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mehmet'in Gezegeni Seçim Özel" programında Gezegen Mehmet'in sorularını yanıtlayacak.