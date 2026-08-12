Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikri nasıl ortaya çıktı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Londra merkezli Şarku'l Avsat gazetesine röportaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mülakatında; Türkiye , Suudi Arabistan ve Pakistan'ın imzaladığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndan, Hürmüz Boğazı gerilimine; Suriye'deki son durumdan, Türkiye'nin bölgesindeki gerilime kadar birçok başlıkta açıklamalarda bulundu.

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI FİKRİ NASIL DOĞDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mekke Ortak Savunma Anlaşması fikrinin nasıl doğduğu soruldu.

Erdoğan bu soruya, "Mekke Savunma Anlaşması fikri, bölgemizde yaşanan gelişmelerin ortaya çıkardığı yeni koşullar ve üç ülkenin ortak sorumluluklarının bilinci sonucunda doğdu." diye yanıt verdi.

"TEMEL AMAÇ CAYDIRICILIĞI GÜÇLENDİRMEK"

Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın yalnızca askeri boyutuyla değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Bu anlaşmanın temel amacı caydırıcılık boyutunu güçlendirmek, taraflar arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirerek güvenlik bilincini güçlendirmek ve bölgesel istikrarı korumaktır." ifadelerini kullandı.

Bölgesel konuların, bölge ülkeleri tarafından çözülmesi gerektiğine inandıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yöndeki çözüm arayışlarını da her zaman desteklediklerini ifade etti. Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın temelinde de bu anlayışın olduğunu kaydetti.

“ANLAŞMA HERHANGİ BİR ÜLKEYİ HEDEF ALMIYOR”

Anlaşmanın herhangi bir ülkeyi hedef almadığını söyleyen Erdoğan, ittifaka katılmak isteyen tüm kardeş ülkelere açık olunduğunu kaydetti, ittifakın barış ve istikrarın tezahürü olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

- Bu anlaşma üç ülke arasındaki bir mutabakat olmanın ötesinde, bölgede istikrarı sağlamak ve kardeş ve dost halkların güvenlik ve huzur içinde yaşamasını mümkün kılmak konusunda üstlendiğimiz tarihi sorumluluğun bir göstergesidir.

- Burada son derece önemli bir hususu vurgulamak istiyorum: Bu anlaşma, barış ve istikrar isteyen tüm kardeş ülkelere açıktır.

- İnşallah Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan olarak bölgemizde yeni bir işbirliği ve ortak çalışma döneminin kapısını açmış olacağız. Türkiye, bu kapıyı her zaman sonuna kadar açık tutma ve bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarına mümkün olan en güçlü katkıyı sunma iradesine sahiptir."

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