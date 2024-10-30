Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerinden vazgeçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'e yönelik dava ve şikayetlerini geri çekti

Cumhurbaşkanı , eski İYİ Parti Genel Başkanı 'e karşı açtığı hakaret ve tazminat davalarını geri çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın yaptığı açıklamada "Sayın Cumhurbaşkanımız, Meral Akşener hakkında vaki olan ve şikayetlerinden vazgeçmiştir. Bu çerçevede Cumhurbaşkanına hakaret suçundan açılan üç soruşturma dosyasında şikayetten vazgeçilmiş, manevi tazminat talepli dört hukuk davasından da feragat edilmiştir." dedi.

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