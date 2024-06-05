Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 17.00'de İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meral Akşener'i kabul edecek
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Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı ile İYİ Parti eski Genel Başkanı ile sürpriz bir görüşme yapacak.

Görüşmenin Beştepe'de yapılacağı öğrenilirken daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meral Akşener arasında telefon görüşmeleri yapılmıştı. 

İki isim arasından pek çok konunun ele alınması bekleniyor. Görüşme sonrası ise herhangi bir açıklama yapılması öngörülmüyor. 

İYİ Parti'nin kongresinden sonra uzun bir süreden kamuoyundan uzak duran Akşener'in yakın çalışma arkadaşlarıyla da bir iletişim kanalının olmadığı ifade ediliyordu. 

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