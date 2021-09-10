Cumhurbaşkanı Erdoğan: Meral Hanım, sen kimi kime benzetiyorsun?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında deprem ve sel felaketlerine değinerek, devletin afetler karşısında vatandaşları hiçbir zaman yalnız bırakmadığını söyledi. Erdoğan, ''Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir'' diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu, Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine bir kez daha sert sözlerle tepki gösterdi.

''Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar'' diyen Erdoğan, Meral Akşener'e ''Sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun'' diye seslendi.

''DEVLETİMİZ ARTIK 80'LERİN, 90'LARIN ENKAZ ALTINDA KALAN DEVLETİ DEĞİL''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Devletimiz afetler karşısında vatandaşlarımızı yalnız bırakmamıştır. Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücüne bağlı olarak imkanları da genişlemiştir. Bugün artık ekonomisiyle büyük, hedefleriyle büyük, şefkati ve vicdanıyla büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır.

MERAL AKŞENER'İN, EKREM İMAMOĞLU'NU ''FATİH SULTAN MEHMET''E BENZETMESİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nı Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımıza bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?''

