Cumhurbaşkanı Erdoğan: Merkez Bankası rezervlerimiz 109 milyar dolar seviyesinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Türkiye bölgesinde egemenlik haklarını gerçek anlamda kullanabilen az sayıdaki ülkelerden biri. Bazen birileri '19 yılda ne yaptınız?' diyecek cüreti gösterebiliyorlar. Bu tür ithamlara vereceğimiz en güzel cevap 19 yılda yaptıklarımızı anlatmaktır. Cari açığı 2019'da fazlaya dönüştürmeyi başarmıştık, yakında yeniden aynı tabloyu göreceğiz.



Türkiye'nin yıllık ortalama büyüme oranını yüzde 1'in altında aldık yüzde 5,1 seviyesine getirdik. Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak."