Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması açıklaması: Sahtekarlık yapanlar hesabını verecek

“İZMİR ÇOK COŞKULU”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

- İzmir bugün bir başka, çok coşkulu.

- Gazi Meclisimiz tatile siyasi tarihimizde görülmemiş bir mutabakat örneği sergileyerek girmişti. Çerçeve yasaya verilen 467 kabul oyunun temsil ettiği uzlaşı ruhunun yeni yasama yılında da canlı tutulmasına önem veriyoruz.

- Farklı kesimler arasındaki mesafeleri kapatacak bir toplumsal zeminin oluşmasına her şeyden daha ivedilikle ihtiyacımız var. Mutabakat içinde rekabet teklifimiz karşılık bulur ve Türk siyaseti yeni bir siyaset tarzının mümkün olduğunu gösterir.

- Bizim çabalarımıza muhalefetin de yapıcı tutumuyla destek olması, katkı sunması, yeri geldiğinde savaş baltalarını da yana koyarak ortak hedefler doğrultusunda buluşabilme erdemini göstermesi gerekir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak milletin hayrına olacak hiçbir meselede diyalogdan kaçınmayız.

BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR, MUHALEFETE ÇAĞRI

- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin siyasi partilere yaptığı hizmette rekabet çağrısını bizi onore eden açıklamalarıyla birlikte son derece anlamlı buluyorum. Kendisine şahsımızla ilgili açıklamaları için ayrıca teşekkür ediyorum. Meclis açılışındaki nezaket yoksunu tavra rağmen yeni yasama yılında muhalefetten daha sorumlu bir üslup görmek istiyor, en azından bu konudaki umudumu muhafaza ediyorum. Diyalog kapılarını ardına kadar açık tutacak, yapıcı bir dil kullanacak, sağduyuyu elden bırakmayacağız.

BEKİR BOZDAĞ'A TEŞEKKÜR

- Sağlık sorunlarına rağmen TBMM Başkanvekilliği görevini yaklaşık 3,5 yıldır fedakarlıkla yürüten dava arkadaşım Bekir Bozdağ kardeşime şükranlarımı sunuyorum. Başkanvekilliği vazifesini devralacak Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt kardeşimize başarılar diliyorum.

"ENFLASYONDAKİ ATEŞİN DÜŞMEYE BAŞLAMASINDAN MEMNUNİYET DUYUYORUZ"

- Bölgemizdeki çatışmalar sebebiyle tırmanan petrol fiyatlarının olumsuz etkisini en fazla hissettiğimiz alanlardan biri enflasyon. Merkez Bankası'nın hesaplamalarına göre savaşın enflasyona yıllık etkisi 7 puan bandında. İstikrarsızlığın ve artan akaryakıt fiyatlarının tüm dünyayı zorladığı bir gerçektir. Bu parametreler ışığında eylülde aylık bazda tüketici fiyatları yüzde 1,84, üretici fiyatları yüzde 2,07 artış göstermiştir. Yıllık enflasyon ise yüzde 29,73'e gerilemiş böylece son 5 senede ilk defa yüzde 30'un altına inmiştir. Milletimizi zorlayan kira, eğitim ve gıda fiyatları enflasyonundaki ateşin düşmeye başlamasından memnuniyet duyuyoruz. Enflasyonda arzu ettiğimiz yerde değiliz, daha önümüzde ciddi bir mesafe var.

FON SORUŞTURMASI

- Fon piyasasının belli bölümünde ortaya çıkan soruna vaziyet ediyor, büyük bir kararlılık içinde gerekli adımları atıyoruz. Şimdi bu meselenin en başta bir hukuki yönü var. Yargı meselenin hukuki yönüne dair Anayasamız, yasalarımız çerçevesinde yapılması gerekeni, diğer kurumlarımızla koordinasyon içinde yapıyoruz. Şunu herkes bilsin; milletin hakkına girenler, haksız kazanç sağlayanlar, sahtekarlık yapanlar bunun hesabını verecekler.

- Ekonomi yönetimimiz başta olmak üzere ilgili tüm birimler çok dikkatli biçimde konuyu takip ediyor, tedbirleri alıyor. Kamuya yük getirmeden, vatandaşlarımızın birikimlerinin bir an önce ödenmesi için gerekli idari ve yasal süreçleri işletiyoruz.