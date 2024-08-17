Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Aliyev, geçmiş olsun dileklerini iletti ve  bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Aliyev ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ile Azerbaycan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev görüşmede, meydana gelen orman yangınları nedeniyle geçmiş olsun dileklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan’a iletirken, Azerbaycan’ın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu, bu çerçevede bir yangın söndürme uçağının Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katılması için görevlendirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da görüşmede, Azerbaycan halkının desteğine teşekkür ederken Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin böylesi günlerde daha da perçinlendiğini ifade etti.

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