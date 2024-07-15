Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile Beştepe'de görüştü

Cumhurbaşkanı , Beştepe'deki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı öncesinde MHP Genel Başkanı ve bazı siyasi parti liderlerini kabul etti.

Erdoğan, TBMM Başkanvekili Celal Adan, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal'ı da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

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