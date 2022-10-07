Cumhurbaşkanı Erdoğan: Miçotakis protokol kaidelerini bilmeyen bir adam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

''PUTİN ARABULUCULUĞUMUZA ÖZELLİKLE TEŞEKKÜR ETTİ''



Bir gazetecinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bugün yaptığı telefon görüşmesine ilişkin sorusu üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:



"Putin'in doğum günü. 70 yaşında. Hem onu bir tebrik edeyim istedim. Hem de bu devam eden süreçle ilgili de kendisi bizim bu arabuluculuğumuza özellikle teşekkür etti ve 'Bu başarılı arabuluculuk sebebiyle tebrik ediyorum' dedi. Ayrıca da ikili ilişkilerimize yönelik de tekrar şöyle bir 3-4 gün içerisinde etraflıca bir görüşme yapabilirsek iyi olur filan. Önümüzde bizim bir de Asya Platformu'yla ilgili bir buluşma söz konusu. Eğer oraya Sayın Putin'in de gelme durumu olursa, o zaman dedim orada buluşmak suretiyle etraflıca, gerek ikili görüşmeler, gerek Rusya-Ukrayna konularını da daha etraflıca görüşme fırsatımız olur dedik. Ve orada bir mutabakatımız oldu. Ama telefon ama dediğim gibi Asya Platformu'nda inşallah bir araya gelme durumumuz olacak."



Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüşme gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine yönelik soruyu, "Ben her ikisiyle de görüşüyorum" dedi.



''PROTOKOL KAİDELERİNİ BİLMEYEN BİR ADAM''



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Prag'daydınız, liderlerle görüştünüz. Yunan medyasında birkaç iddia ortaya atıldı. Akşam yemeğinde Miçotakis ile Erdoğan tartışma yaşadı' diye haberler geçildi. Böyle bir şey yaşandı mı?" sorusu üzerine, şöyle konuştu:



"Bende böyle bir yüz görüyor musun? Bir defa protokol kaidelerini bilmeyen bir adam. Kendisinin orada konuşması programda olmamasına rağmen, ben ana konuşmacılardan bir tanesiydim, konuşmamı yaptım, masama geçtim. O da kimden, nasıl izin aldı bilmiyorum, oradan çıktı, bana cevap yetiştirmeye kalktı.

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN CUMHURBAŞKANI BÖYLE BİR SEVİYEYE DÜŞER Mİ?"

Onun cevabına ben cevap mı vereyim? Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı böyle bir seviyeye düşer mi Sadece onun orada birkaç kelamını dinleyerek onunla yetindim. Doğru dürüst kimse de alkışlamadı."

''F-16 KONUSUNDA AMERİKA EĞER İHTİYACIMIZI GİDERMEZSE BU İHTİYACIMIZI GİDERECEK ÇOK ÜLKE VAR"



"F-16 satışıyla ilgili önemli bir durum olursa Eurofighter da alternatif olarak konuşulmuştu. Bu görüşme devam ediyor mu?" sorusunu Erdoğan, "Şimdi ben böyle bir alternatiften bahsetmedim. Ama ne dedim Dünyada bunun da alternatifleri var. Bu konuyla ilgili biz nasıl Patriot'larla ilgili bizim ihtiyaçlarımız karşılanmayınca, S-400'leri aldıysak F-16 konusunda da Amerika eğer ihtiyacımızı gidermezse dünyada bu ihtiyacımızı giderecek çok ülke var" diye yanıtladı.

