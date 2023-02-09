Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz devleti ile omuz omuza

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'ya gitmişti, bugün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret ediyor.

İlk olarak Gaziantep'e giden ve bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.



Erdoğan, Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geçti. Çadırkenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı, KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerle de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle:



''SAYILARI YÜZ BİNLERLE İFADE EDİLECEK KİŞİ YARDIM ÇALIŞMALARINDA GÖREV ALIYOR''



''Şu an itibariyle hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 16 bin 170'e yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Milletimiz devleti ile omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız belediyelerimiz gönüllüler imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. İster istemez bazı gecikmeler eksiklikler yaşanabiliyor. Sayıları yüz binlerle ifade edilecek kişi yardım çalışmalarında görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından her türlü ekip, araç, bölgeye yönlendirilmiştir.



''1 YIL İÇERİSİNDE KONUTLARIMIZI BİTİRECEĞİZ''



1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. 1 yıl içerisinde de konutlarımızı bitireceğiz. Talep edenlere Antalya'da Alanya'daki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları ile buralara seferleri düzenleyecektir.''