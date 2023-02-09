Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz, devletiyle omuz omuza

Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem Haberi Görüntüle

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da depremlerden etkilenen yerlerde incelemelerde bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Kahramanmaraş, Hatay ve Adana'ya gitmişti, bugün de Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret ediyor.

İlk olarak Gaziantep'e giden ve bu şehirde görevlendirilen bakanlardan brifing alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Botanik Bahçesi'nde kurulan çadır kentte incelemelerde bulundu.



Erdoğan, Gaziantep'in ardından Osmaniye'ye geçti. Çadırkenti ziyaret eden Cumhurbaşkanı, KYK Kız Öğrenci Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerle de görüştü.

Depremin etkilediği kentte yaptığı incelemenin ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremin 10 büyük ilde çok büyük yıkımlara sebep olduğunu, Osmaniye'nin de depremin vurduğu şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Dünden bu yana ziyaret ettiği deprem bölgelerindeki şehirlerde, yaşanan yıkımı bizzat yerinde gördüğünü dile getiren Erdoğan, "Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralılarımızın sayısı ise 64 bin 194'e ulaştı, yıkılan bina sayısı da 6 bin 644." bilgisini verdi.



Erdoğan, Osmaniye'de 326 binanın yıkıldığını, 877 vatandaşın vefat ettiğini, 2 bin 220 vatandaşın ise yaralandığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Yaşadığımız felaketin derinden etkilediği 10 şehrimizin tamamındaki vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrar ifade etmek istiyorum. Hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar temenni ediyorum. Devletimiz, tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla, 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz, devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes, arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca, ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. "



''BİR YIL İÇERİSİNDE KONUTLARI BİTİRECEĞİZ"



Vatandaşların, devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu bildiğini dile getiren Erdoğan, "Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları 100 binlerle ifade edilecek kişi, yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı, görev alıyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "afet bölgesi" ilanından, Parlamento'da "Olağanüstü Hal" kararına kadar tüm adımları attıklarını söyledi.



Daha önce, enkazın kaldırılmasının ardından, bir yıl içinde depremin yaşandığı şehirleri yeniden inşa ettiklerini hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:



"Van'da bunu gerçekleştirdik. Malatya'da, Elazığ'da, İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın, bu iktidar, bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Ve şimdi de ben milletime sesleniyorum, inşallah bir yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Ve bu geçiş sürecinde de 10'ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. Ve bu 10'ar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bir yıl içerisinde de inşallah konutlarımızı bitireceğiz."



Erdoğan, en önemli adımlardan bir tanesinin de talep edenleri Antalya'daki, Alanya'daki otellerde misafir etmek olduğunu, Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferler düzenleneceğini kaydetti.