Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart göstermiştir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim programlarına Ankara'da devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak Keçiören'de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu.

Keçiören'de misafir değil ev sahibi olduğunu, Subayevleri'nde 12 yıl boyunca Keçiörenliler ile iç içe, yan yana yaşadığını anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acıyı paylaştıklarını, zorluklara göğüs gerdiklerini, başarıları, zaferleri birlikte kutladıklarını, aynı hizada saf tuttuklarını, aynı cenazeye omuz verdiklerini ifade etti.

''YASAMA ORGANI OLARAK CUMHUR İTTİFAKI'NDA BİZ VARIZ"



Cumhurbaşkanı, dün Malatya’da deprem konteynerlerinin yanında 50 bin kişiye hitap ettiğini hatırlattı.

Bugün yağmur nedeniyle toplantıyı kapalı salonda yapmak durumunda kaldıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:



"İnanıyorum ki açık havada yapsaydık en az bir 50-60 bin orada toplardık. Keçiören şimdi bunu sandıklarda toplayacaksın. Malatya'dan Sivas'a geçtim Sivas bir başkaydı, bambaşkaydı. Sivas'ta şimdi rakam vereceğim, 100 bin. Yiğidolar coştu, caddelere doldu. İnşallah pazar günü Ankara, birinci ve ikinci bölgesi ile sandıklarda olacak, hesapları alt üst edecek. Bu hesapları alt üst etmeye var mıyız? Buna hazır mıyız? Cumhur İttifakı diyen Keçiören olarak, Bay Bay Kemal'in bütün hesabını alt üst ettiniz. Parlamentoda çoğunluğun 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı'na verilmesi hem güvenim göstergesi hem de irade beyanıdır. Çok önemli. Şu anda 323 milletvekili ile Cumhur İttifakı parlamentoda bir zemin oluşturdu. Bu ne demektir? Yani, yasama organı olarak Cumhur İttifakı’nda biz varız. Milletimiz 'güçlendirilmiş parlamenter demokrasi laflarını' filan ayaklarının altına aldı, Cumhur İttifakı ile yola devam dedi."



"BU NASIL HESAP UZMANIYMIŞ?"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletin 3 ayda, 5 ayda, 8 ayda bir hükümetlerin değiştiği o eski Türkiye günlerine geri dönme tekliflerini reddettiğini dile getirdi.



Muhalefetin koltuk paylaşımı yaptığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Bu koltuk paylaşımında düşünün toplamı 1 puan eden malum partiler, hesap uzmanı ya, onlar yaklaşık 40 milletvekili aldılar. Bir puanla. Bu ne iştir, bu nasıl hesap uzmanıymış. Bununla bu CHP ayakta kalabilir mi? İşte şimdi Keçiören'den Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Pazar günü Erdoğan evladınıza sahip çıktığınız anda Cumhur İttifakı’nın parlamentodaki 323 milletvekiliyle inşallah önümüz apaçık. 21 yılı inşallah farklı bir şekilde devam ettireceğiz, farklı bir şekilde geleceğin Türkiye'sini kuracağız. Türkiye Yüzyılı diyoruz ya işte Türkiye Yüzyılı'nı biz sizlerle beraber kuracağız."

''MİLLETİMİZ İKTİDARA GİDEN YOLU KANDİL'DE VE PENSİLVANYA'DA ARAYANLARA KIRMIZI KART GÖSTERMİŞTİR''



Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

''Milletimiz iktidara giden yolu milli irade yerine Kandil'de ve Pensilvanya'da arayanlara kırmızı kart göstermiştir. Buradan 14 Mayıs'ta istikrar sürsün Türkiye büyüsün diyen tüm vatandaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Türkiye eskiden devlet organları arasındaki çatışmalardan çok çekti.

''REHAVETE KAPILMAK, ZAFER SARHOŞLUĞUNA GİRMEK YOK''



4 gün sonra yeniden seçim var. Pazar günü için oy verme dışında hiçbir plan yapmayacağız. Pazar erkenden sandıklara giderek oyumuzu kullanacağız irademizi göstereceğiz. Rehavete kapılmak yok zafer sarhoşluğuna girmek yok. Olmazsa olmaz sandık ve sandıkta da Allah'ın izniyle zafere yürüyeceğiz.

''28 MAYIS'TA RAKİBİMİZ CHP GENEL BAŞKANI DEĞİL, REHAVETTİR''



28 Mayıs'ta bizim rakibimiz asla CHP Genel Başkanı değildir en büyük rakibimiz rehavettir zaten öndeyiz nasıl olsa kazanırız duygusuna kapılmaktır.

''14 MAYIS'TA PEK ÇOK ALGI BALONUNUN PATLAMASINA ŞAHİTLİK ETTİK''



14 Mayıs'ta aynı zamanda pek çok algı balonunun patlamasına şahitlik ettik. Diktatör 2. tura kalır mı ya? Diktatör işini birinci turda bitirir hem de yüzde 90'larla bitirir. Biz diktatörlüğe değil milletimizin gönlünü kazanmaya hasretiz. Biz dergi kapaklarından millete ayar verilmeyeceğini tüm dünyaya gösterdik.



''CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZIN BÖYLE AŞAĞILANMASINI KABUL ETMİYORUZ''



Daha sandıkların 10'da 1'i dahi açılmadan CHP Genel Başkanı'nı cumhurbaşkanı ilan ettiler. 'Öndeyiz kazanıyoruz.' diyerek seçmenlerini kandırmayı denediler. Şimdi çıkmışlar bir de 'Kandırdıysak CHP'lileri kandırdık bundan size ne?' diyorlar. Çamura yatarak paçayı kurtarmaya çalışıyorlar. Biz bize oy vermese de CHP'li vatandaşlarımızın böyle aşağılanmasını kabul etmiyoruz. Her seçim öncesinde CHP'li seçmene istemedikleri adayın bizzat genel başkanları tarafından tıpış tıpış oy vereceksiniz denilerek dayatılmasını kabul etmiyoruz. Böyle siyaset olmaz, yapılmaz.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: SENİN O TERÖRİSTLERDEN NE FARKIN VAR?



Bay Bay Kemal senin o teröristleden ne farkın var? Onlar sana destek veriyorlar sen kalkıp da 'Sizin desteğinize ihtiyacım yok.' diyemiyorsun. Çünkü oradan gelen destek senin için bal kaymak. Öbürü Gazi Mustafa Kemal'e saldırıyor 'İt sürüleri.' diyor. Bu da HDP'li. Hani neredesin Bay Bay Kemal. En ufak bir şey söyleyemiyorsun. Söylemez. Soruyorum size tüm bu rezilliklerle ilgili şimdiye kadar masadan bir itiraz duydunuz mu? Gittiler bunlarla kana kan intikam intikam çağrıları altında Van'da ortak miting yaptılar. 'Selo'nun ne günahı var? Kavala'nın ne günahı var?' diyor. Kavala Gezi olaylarını mimarı, Selo da 51 Kürt kardeşimizin ölümüne neden olan terörist. Şimdi çıkaracağım onu diyor Bay Bay Kemal. Milletim bunlara gereken dersi pazar günü sandıkta verecektir.



''BAY BAY KEMAL SEN NE ZAMAN MİLLİYETÇİ OLDUN?''



14 Mayıs'ta milletten sandıktan tokadı yiyene kadar Kandil'den gelen destek açıklamalarını alkışlarla karşıladılar. Bölücülerle olan ortaklıklarını gururla sahiplendiler. Şimdi çıkmışlar bize ahlak dersi Cumhur İttifakı'na da milliyetçilik dersi vermeye yelteniyorlar. Bay Bay Kemal sen ne zaman milliyetçi oldun?

''DOĞU'DA PKK'YA ÇİÇEK ATIP, ANKARA'DA VATAN MİLLET DİYEREK KİMSEYİ KANDIRAMAZLAR''

Doğu'da PKK'ya çiçek atıp, bölücülere selam çakıp, Ankara'da vatan millet diyerek kimseyi kandıramazlar. Bunlar böyle akşam başka sabah başka. Pazar günü bunlara bir siyaset mezarı yapalım. Bunların her işleri gibi vatanperverlikleri de milliyetçilikleri de maske. Ama benim milletim bunu yutmaz. Hiç kimsenin mezhebi ile kılıf kıyafeti ile asla ilgilenmedik. 28 Mayıs'ın muhalefette de bir değişime vesile olacağına inanıyorum.''

