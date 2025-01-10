Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletin rotasından sapmadık

AK Parti il kongreleri sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , bugün Denizli’deki kongreye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir konuşma gerçekleştirdi. 14 Ağustos 2001’den bu yana milletin çizdiği rotadan sapmadıklarını söyleyen Erdoğan, “Ekonomide, ihracatta, üretimde, tarımda, turizmde... Hangi alana baksanız, 22 yıl öncesine göre ortada muhteşem bir başarıyla karşılaşırsınız.” dedi. CHP’YE SURİYE ELEŞTİRİSİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’i Suriye üzerinden eleştirdi. Suriye’nin özgürleşmesinin kendilerini de mutlu ettiğini söyleyen Erdoğan, “Suriye’de gövdesinde taş yerine kalp taşıyan herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. Ama CHP tarafında matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler.” diye konuştu. “AĞIR BİR MESULİYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ” Dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemden geçildiğini vurgulayan Erdoğan, “AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak ağır bir mesuliyetle karşı karşıyayız.” ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ahmet İyimaya’yı rahmetle yadediyorum. Merhum Ahmet İyimaya, engin hukuk bilgisinin yanı sıra, samimiyeti ve vakur kişiliğiyle milletimizin kalbinde yer edinmiş, gerçek anlamda bir gönül insanıydı. AK Parti teşkilatımızla birlikte, ailesine, dostlarına baş sağlığı diliyorum.

"İSTİKAMETİMİZİ MİLLET BELİRLEDİ"

24 sene evvel yola revan olduk. Gayemizi Yunus Emre’den ilhamla, ‘Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik’ diyerek yola revan olduk. 14 Ağustos 2001’den beri yorulmadan bu kutlu yolda sabırla yürüyoruz. İstikametimizi milletimiz belirlemişti. Milletin çizdiği rotadan asla sapmadık.

"GECE GÜNDÜZ ÇALIŞTIK"

Bize inanan, en zor günlerimizde bizi yalnız bırakmayan milletimize mahçup olmamak için gece gündüz çalıştık. Türkiye’ye son 22 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımlarını kazandırmanın bahtiyarlığını yaşıyoruz. 22 yıl öncesinin Denizlisi ile bugünün Denizlisi arasında dağlar kadar fark var. Ekonomide, ihracatta, üretimde, tarımda, turizmde... Hangi alana baksanız, 22 yıl öncesine göre ortada muhteşem bir başarıyla karşılaşırsınız.

"22 YILDA 8 KAT ARTIŞ YAŞATTIK"



Geçen hafta 2024 yılına dair dış ticaret rakamları açıklandı. Geçen seneyi 262 milyar dolarlık ihracat rakamıyla kapattık. Bu meblağ biz göreve geldiğimizde sadece 36 milyar dolardı. 22 yılda 8 kata yaklaşan bir artışı ülkemize yaşattık. 262 milyar dolar, Cumhuriyet tarihimizin yıllık bazda en yüksek tutarı.

“ÖLÇEK BÜYÜTEREK YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ”



Sayın Özel, milli gelirimizi 236 milyar dolardan aldık. 2023 yılında bu nereye çıktı biliyor musunuz? 1 trilyon 130 milyar dolara çıktı. Nereden, nereye... Biz, ‘Her şey Türkiye için’ dediğimizde bunu bir slogan olarak, seçim sözü olarak söylemiyoruz. Tam tersine tüm kalbimizle inandığımız için bunu ifade ediyoruz. Bugüne kadar hep bu anlayışla hareket ettik. Bu çizgimizi bozmayacağız. Bu millete hayal kırıklığı yaşatmadık, yaşatmayacağız. Güçlenerek, hedef ve ölçek büyüterek yolumuza devam edeceğiz.



MUHALEFETE ELEŞTİRİ



Acı ama bir hakikat olan şu durumu da ifade etmek zorundayım... Türkiye tüm bu başarılarını müzmin muhalefete rağmen elde etmiştir. Tünel, köprü, baraj yaptık mutlaka bir kulp buldular. Bırakın destek olmayı, muhalefet bize köstek olmasaydı emin olun çok daha büyük başarı hikayelerine imza atardık. Hizmet üreteceğimiz enerjiyi, muhalefetin sabotajlarını savuşturmak için harcadık.

"ZİHNİYET DEĞİŞMİYOR"



Muhalefette isimler değişse de malesef zihniyet değişmiyor. CHP’nin genel başkanlık koltuğunda oturan isimler değişse de hizmet düşmanlığı değişmiyor. Ne iş yapma gibi bir niyetleri var ne de bizim çalışmamıza tahammül ediyorlar. Bunlar çalışmayı sevmiyorlar. Bunlar tembel.

“SURİYE’NİN ÖZGÜRLEŞMESİ BİZİ DE MUTLU ETTİ”



Suriye’de Esed rejimi devrildi, muhalifler Şam’ı fethetti. Muhaliflerin 13 yıllık zulme son vermesinden Türkiye olarak biz de memnuniyet duyduk. Suriye’nin özgürleşmesi bizi de sevindirdi. Biz 911 kilometrelik sınırımızın olduğu Suriye’deki çatışmaların olumsuz etkisini en fazla hisseden ülkelerden biriydik. Pek çok alanda ciddi bedeller ödedik.

"BAAS REJİMİNİN DÜŞMESİNİ HAZMEDEMEDİLER"



Yabancı güçlerin destekleriyle terör örgütleri palazlandırıldı. DEAŞ bahanesiyle bölücü örgüte silah gönderdiler. Zalim Esed, Suriye’yi devasa uyuşturucu üretim çiftliğine dönüştürmüştü. Ölüm ve işkence merkezine çevrilen hapishaneler, tecavüz edilen kadınları ben burada saymıyorum... Suriye’de gövdesinde taş yerine kalp taşıyan herkesin mutlu olacağı büyük bir halk ihtilali gerçekleşti. Ama CHP tarafında matem havası var. Fikri akrabalıkları olan Baas rejiminin düşmesini hazmedemediler.

"ÖZEL NEDEN RAHATSIZ OLDU?"



CHP’nin yeni genel başkanının Suriye’deki halk devriminden niçin bu kadar rahatsız olduğunu hepimiz merak ediyoruz. Buradan şimdi Sayın Özel’e soruyorum; Halep kalesine asılan ay-yıldızlı bayrak CHP’ye niye dokunuyor?

Haktan hukuktan dem vurmayı seviyorsunuz, öyleyse niçin belediye başkanlarınızın hukuk tanımazlıklarına sesinizi çıkarmıyorsunuz. Açıkça ırkçılık yaptığını, hukuku çiğnediğini itiraf eden şahısla ilgili bir kınamanız olacak mı sayın Özel? Bunlar CHP yönetiminin cevap veremeyeceği sorulardır. Lafa gelince Atatürk’ün kurduğu partiyiz derler. Gazi’nin Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da verdiği mücadeleyi bilmezler.