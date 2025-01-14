Cumhurbaşkanı Erdoğan milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.



Kahvaltı programı AK Parti Konferans Salonu’nda gerçekleşti.



Basına kapalı olarak yapılan program, 2,5 saat sürdü.

PARTİDE MESAİ SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ayrıca parti genel merkezinde bazı bakanları kabul ettiği ve bakanların kendi alanlarıyla ilgili sunum yaptığı belirtildi.

Erdoğan’ın partideki toplantıları devam ediyor.