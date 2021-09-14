Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli gelirimiz 11 kat arttı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de işçilerle buluşma programında konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Milli gelirimiz Türk Lirası olarak yaklaşık 11 kat yükselirken asgari ücret 16 kata yakın arttı. Çalışanların gelir seviyesini kat be kat yükselttik. 27 kat artan emekli maaşları var. Hep çalışanlarımızın gelirlerini yükseltecek formüller üzerinde durduk.

Son dönemde sanayi üretiminde, ihracatta, istihdamda, büyümede, hızlı yükselişle salgın öncesinin üzerine çıktık. Makro ekonomide dengeler yerine oturmaya başladı.

4 bin liraya kadar olan işçilerimizin ücretlerinde yüzde 34 artış gerçekleşti. memurlarımızın en düşük ücretlerinde yüzde 31'i geçen oranlarda artış yapıldı."