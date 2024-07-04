Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maç için Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde 6 Temmuz Cumartesi günü düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne katılacağı programını iptal etti.

Programa Erdoğan'ın yerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, aynı gün A Milli Takım'ın saat 22.00'de Hollanda ile oynayacağı EURO 2024 çeyrek final maçını izlemek için Almanya'ya gideceği öğrenildi.

Türkiye'nin 2 Temmuz'da Avusturya ile oynadığı maçın ardından A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde Cumhurbaşkanı'nı çeyrek final maçına davet etmişti.

Erdoğan daha sonra ise Washington'da 9-11 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi için ABD'ye gidecek.