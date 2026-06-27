Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli meselelerde uzlaşıya hazırız

AK Parti , kuruluşunun 25’inci yılına yaklaşırken yeni dönem yol haritasını belirlemek üzere bugün kampa girdi.

"Çeyrek Asırlık Destan" sloganıyla düzenlenen kampa bakanlar, bakan yardımcıları, milletvekilleri, MYK üyeleri ve parti kurucuları katıldı.

Kamp , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Önemli mesajlar veren Erdoğan ayrımcılığa dikkat çekip başörtüsü tartışmalarına ilişkin “Belli bir tarikatın ya da ideolojinin sembolü hiç değildir.” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bugün terörü ülkemiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere dış politika gibi milli meselelerde uzlaşıya hazırız. Ortak noktaları büyütmeliyiz.” ifadelerini kullandı.

“ÇEYREK ASRI GERİDE BIRAKIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının satırbaşları şöyle:

"Biz, ne kendi içimizde ne de milletimizle aracılarla konuşan bir kadro asla olmadık. Düşüncelerimizi özgürce dile getirdik. Eleştirilerimizi serbestçe söyledik. Partimiz için mücadelemizin başarısı için en doğru siyaset neyse ortak akılla onu bulmanın ve uygulamanın gayretinde olduk. Yolumuza kararlılıkla devam ettik.

1,5 ay sonra da AK Partimizin kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutlayacağız. 2001'de başlayan yolculuğumuz çeyrek asrı geride bırakıyor. 25 yıldır durmadan duraksamadan yılmadan ve yorulmadan ülkemize hizmetkarlık etmenin bahtiyarlığı içindeyiz. Milletimizle aramıza perde koymadık.

“86 MİLYON BU DEVLETİN EŞİT DERECEDE SAHİBİDİR”

Rastgele bir araya gelmedik. Ortak bir tarih, kader ve vatana sahibiz. Meseleleri ele alma biçimleri, yaşam tarzları farklı olabilir ancak hepimiz aynı bayrak altında yaşayan bir topluluğuz.

Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse vatan toprağında misafir, kiracı, sığıntı, öteki, üvey evlat değildir. Hepsi de bu vatan toprağında mülk, ev sahibidir. Bu devlet bir zümrenin, grubun, kökenin değil 86 milyonun tamamının devletidir. 86 milyon, bu devletin eşit derecede sahibidir.

Hangi alanda olursa olsun hak mücadelesi verirken üstünlük sağlamanın değil adalet mücadelesi verdik. Biz, normalleşmenin mücadelesini verdik. Kendi evlatların dahil bu ülkenin kız çocuklarının baş örtüsüyle eğim görmeleri, çalışmaları 10 yıllar boyunca engellendi. Bu çocuklar bu kadınlar inançlarının bir gereği olarak örtünüyorlar. Bu ülkede kadınlar yüzyıllar boyunca hür iradeleriyle örtündüler. Siz örtünmeyi yasaklarsanız, toplumu germiş olursunuz, kadınları kutuplaşmış olursunuz, milletin huzurunu kaçırırsınız. Biz kadınlarla beraber tesettür mücadelesi verirken kutuplaşmanın peşinde değildir. Biz sadece normalleşmenin, adaletin, eşitliğin ve kucaklaşmanın peşindeydik.

“BAŞÖRTÜSÜ ANORMAL DEĞİLDİR”

Şimdi zamana zaman marjinal, cahil ve geri kafalı fosiller çıkıyor, baş örtülüye kin kusuyor, Herkes şunu anlamalıdır. Türkiye bu meseleyi artık geride bırakmıştır. Türkiye bu meselede normalleşmiştir. Başörtüsü anormal değildir, marjinal değildir. Belli bir tarikatın ya da ideolojinin sembolü hiç değildir.

86 milyon biriz, beraberiz. Son nefesimize kadar burada birlikte olacağız. Kimse bize kendi öz yurdumuzda ayrımcılık yapamaz. Bize ders veremez.

Siyaset aynıların aynı yerde ayrıların ayrı yerde anlayışla yapılmaz. Siyaset uzlaşmaktır, konuşmaktır.

“ORTAK PAYDADA BULUŞMALIYIZ”

Farklı siyasi partiler olarak güç birliği yaptık. Cumhur İttifakı'nı kurduk, milletimize birlikte hizmet ediyoruz. CHP seçmeniyle her konuda aynı düşünmüyoruz ama hepimiz aynı vatanın çocuklarıyız. Kürsüde rakip olabiliriz ancak akşam aynı gök kubbenin altında toplanıyor, kimi zaman aynı sofrada buluşuyoruz. Siyaset ortak bir zeminde buluşmaktır.

CHP'YE TEPKİ

Bu ülkede siyasi rekabeti husumete çeviren, fikir ayrılıklarını çatışmaya dönüştüren CHP'dir. Öyle düşünmeyeceksin, o kitabı okumayacaksın dediler. Bu milleti kutuplaştırdılar. En son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Suriyeli sığınmacılar üzerinden yürüttükleri çirkin kampanyayla mazlumları ayırdılar.

CHP içinde çatışma, ayrışma var. Biz CHP içindeki bu kavganın tarafı değiliz. Dün yoktuk, bugün de yokuz, yarın da olmayacağız. Türkiye'nin her türlü vesayetten arınmış ana muhalefet partisine ihtiyaç duyduğu açıktır. CHP'nin içindeki dış mihraklardan kurtulması hem siyaset hem Türkiye adına kuşkusuz hayırlı olacaktır.

“TERÖRÜ ÜLKEMİZ İÇİN SONA ERDİRİYORUZ”

Terör örgütü 40 yıl boyunca kan dökerken senden benden diye ayırmıyordu. Bugün terörü ülkemiz için sona erdiriyoruz. Terörsüz Türkiye sürecimizin başarıya ulaşmasını kendimiz için değil, ülkemiz için istiyoruz.

Biz milletimizin yeni bedeller ödemesini istemiyoruz. Bugün bunları geride bırakmanın zamanı gelmiştir. Başta terörsüz Türkiye süreci olmak üzere dış politika gibi milli meselelerde uzlaşıya hazırız. Ortak noktaları büyütmeliyiz.

“TEMELİMİZ KUCAKLAŞMA ÜZERİNE”

Çatımızın altında herkese yer var. Temelimiz ayrışma değil, kucaklaşma üzerinedir. AK Parti bir Türkiye kitabıdır. Burada herkese bir sayfa var. Yolumuz birdir, hedefimiz gayemiz ve menzilimiz birdir. O menzilde yürümek isteyen herkesle yol yürürüz. Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi gelene de hoş geldin deriz.

Biz, bir dava hareketiyiz. Biz zaferle değil, seferle mükellefiz. Zafere ulaşmak için her yönteme başvuran ilke, hudut ve kural tanımayan anlayış bizden uzaktır. Biz ilkelerle hareket ederiz. 25 yıl önce hangi ilkeler etrafında kenetlendiysek bugün de aynı hedeflerle birbirimize yoldaşlık ediyoruz.

Yolu şaşıranlar kendi yollarına gittiler, yorulanlar soluklanmak için çekildiler.

Milletimizin güvenini boşa çıkarmadık, çıkarmayacağız. Milletimizin emanetine leke sürmedik, asla leke bulaştırmayacağız. Hep birlikte yazdığımız çeyrek asırlık destanda alın teri, emeği, katksı olan dava arkadaşıma teşekkür ediyorum."