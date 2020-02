Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Son dakika haberi!

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saldırı haberi sonrası AK Parti Genel Merkezi'nde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile bir araya geldi.

İLK SALDIRIDA 8 ŞEHİT

3 Şubat'ta Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarınca yapılan yoğun topçu atışı sonucu 7 asker ile 1 sivil personel şehit olmuştu. Aynı saldırıda 13 askerin de yaralandığı bildirilmişti.



Saldırıya ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Rus yetkili makamlarına muhatabımız siz değilsiniz, tamamıyla rejimdir, bizim önümüzü kesme gibi bir durum söz konusu olmasın" demişti.



Erdoğan daha sonrasında yaptığı açıklamada ise "Hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı her seviyede, her fırsatta, her platformda belirtmemize rağmen Suriye'de anlaşmalara uyulmuyor. Önceki gün askerlerimize yapılan saldırı, Türkiye açısından Suriye'de yeni bir dönemin miladıdır. Çünkü bu askerlerimize karşı taammüden yapılmış bir saldırıdır. Türk askerinin kanının aktığı bir yerde hiçbir şeyin aynı şekilde devam etmesine izin veremeyiz" ifadelerini kullanmıştı.