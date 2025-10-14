Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda Gürcistan ile karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı protokol tribününden izledi.