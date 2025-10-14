Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takımı yalnız bırakmadı

Milli Takım’ın Gürcistan’ı konuk ettiği karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili ile birlikte tribünden izledi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, Kocaeli Stadyumu'nda ile karşı karşıya geliyor. Cumhurbaşkanı , millileri bu önemli müsabakada yalnız bırakmadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile birlikte protokol tribününden takip etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da maçı protokol tribününden izledi.

