Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz
17.03.2026 15:17
Son Güncelleme: 17.03.2026 16:03
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Çankaya ilçesi Ahlatlıbel Mahallesi'ndeki Hacı İbrahim Demir Camii'nin açılışında konuştu.
“5 BİN KİŞİ AYNI ANDA İBADET EDEBİLECEK”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılışı yapılan caminin hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıdığını söyledi.
Erdoğan “Bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor.” diye konuştu.
“DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAYA DEVAM EDECEĞİZ”
"Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler, camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:
“Ticaretten eğitim, kültür ve sanata, şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir. Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankaramızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle, yeni irfan merkezleriyle süslenmesi bizim için çok ama çok kıymetlidir. Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz.”