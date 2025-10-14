Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'daki temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi" için bulunduğu Mısır'daki temaslarını tamamlayarak yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan "TUR" uçağı, 00.15'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer tarafından karşılanan Erdoğan, daha sonra havalimanından ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beraberindeki heyet de yurda geldi.

