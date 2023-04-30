Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT, Suriye'de DAEŞ'in sözde lideri Kureyşi'yi etkisiz hale getirdi

Son dakika haberi! Terör örgütü DAEŞ'in sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi Suriye'de MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Açıklama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "MİT, DEAŞ'ın sözde lideri Ebu Hüseyin el Kureyşi kod adlı şahsı uzun zamandır takip ediyordu, dün Suriye'deki operasyonla etkisiz hale getirildi. Bundan sonra da terör örgütleriyle ayrım yapmadan mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.



TRT Türk, ATV Avrupa, Euro D, Euro Star ve Kanal 7 Avrupa ortak yayınında konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

14 MAYIS SEÇİMLERİ

Lehte bir havayı anketlerde de görüyoruz. Gerek cumhurbaşkanlığında gerek Cumhur İttifakı olarak güzel bir tablo şu anda önümüzde.

YURT DIŞINDA SEÇİMLERE KATILIM

Sandığı artık vatandaşımızın ayağına götürüyoruz. 14 Mayıs'ta inşallah yeni bir rekor kıracağımıza inanıyorum.



Oy kullanma süreci sıkıntısız devam ediyor. Türkiye'de oy ve sandık güvenliği noktasında ne yapılıyorsa yurt dışındaki seçimlerde de aynısını yapıyoruz.

BATIDA IRKÇILIK VE İSLAMOFOBİ

Irkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık Batı'da artık kanser hücresi gibi hızla yayılıyor. Batı ülkeleri bu tehditle yüzleşme sürecini henüz gösteremiyor.

(NSU davası) Takipçisi olacağız. Gerekirse uluslararası mahkemelerde maddi manevi tazminattan tutun her türlü davayı açıp, neticesini almamız lazım.

KARDEMİR'E İŞÇİ ALIMI

TTK'ya ait maden ocaklarında 2 bin yeni işçi yaz aylarında işe başlamış olacak. Kardemir'e önümüzdeki aylarda 600 yeni işçi alacağımızın müjdesini veriyorum.

Kamuda yurt dışında doğup büyüyen gençlerimizin istihdamını artıracağız. Yurt dışında yetişmiş nitelikli beyinlerin ülkemizde istihdamını sağlayacağız.



TEKNOFEST'teki katılımı görünce coşkum, gençliğe olan inancım artıyor. TEKNOFEST'e bugün 1,9 milyon katılım olmuş. Yarın 2,5 milyonu bulur diyorlar.

Son dakika gelişmesinin ayrıntıları birazdan ntv.com.tr'de...