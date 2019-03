Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonunda düzenlenen "Büyük Sivaslılar Buluşması Programı"nda yaptığı konuşmasına, "Aşık ne güzel söylemiş, 'İlmin beşiği kültür kervanı / Çermikler hastaya verir dermanı / Ozanların yurdu, yiğit harmanı / Bizim Sivas ellerini özledim / Bir lokmamız, kırk kişiye bölünür / Misafirler bizde Hızır bilinir / Türküler söylenir, sazlar çalınır / Ozanların tellerini özledim" dizeleriyle başladı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün gerçekten dolu dolu bir gün geçirdiklerini, sabah önce Kartal'da Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nın açılış törenini gerçekleştirdiklerini, bu hatla şehrin bir ucundan diğer ucuna, eskiden 185 dakikada katedilebilen mesafeyi 115 dakikaya indirerek İstanbullulara net 1 saat 10 dakika kazandırdıklarını söyledi.



Banliyö tren hattının devreye girmesiyle hem E-5'in hem köprülerin hem de tarihi yarımadanın trafik yoğunluğunda rahatlama beklediklerini aktaran Erdoğan, bu önemli projenin İstanbullulara hayırlı olmasını diledi.



Erdoğan, daha sonra Küçükçekmece, Avcılar, Beylikdüzü ve Büyükçekmece ilçe mitinglerini yaptıklarını, gittikleri her yerde ilçe sakinlerinin büyük teveccühü, sevgisi, coşkusuyla karşılaştıklarını, böylece son 1 ayda İstanbul genelinde 10 ilçeyi ziyaret etiklerini, milletle kucaklaşmış olduklarını dile getirerek, "Muhalefet daha yeni Ankara'dan çıkarken biz 8 Şubat'ta Sivas'tan 'Bismillah' diyerek çıktığımız yolculukta, bugüne kadar 39 vilayetimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Sadece sahil kenarlarını değil, sadece oy depolarını değil, bize oy versin, vermesin doğudan batıya, güneyden kuzeye kadar her bir insanımızı ziyaret ettik, ediyoruz." diye konuştu.



En son dün Şırnak ve Hakkari'de olduklarını, buralarda da muhteşem katılımlarla mitinglerini yaptıklarını, önümüzdeki günlerde il ve ilçe ziyaretlerini, tempoyu artırarak sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:



"Muhalefet sabah akşam bir başka anket firmasıyla seçim falı açarken, biz haftanın 7 günü sahadayız, sokaktayız, insanımızın arasındayız. Hamdolsun gittiğimiz her yerde şahit olduğumuz manzara şudur; 31 Mart seçimlerinin önemini artık halkımız idrak ediyor. Milletimiz 31 Mart'ın Türkiye için bir beka seçimi olduğunu gayet iyi biliyor. Bunun için Rize'den Hakkari'ye, Hatay'dan Bursa'ya, Urfa'ya kadar, 82 milyonun her bir ferdi sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Seçtiği belediye başkanı tarafından 'Oy yoksa yol da yok' diye azarlananlar, dört gözle seçim sandığının önüne konulmasını bekliyor. Ya bir belediye başkanı bunu söyler mi? Ama CHP'li olunca söyler. 'Oy yoksa yol yok' lafa bak. Senin görevin ne? Senin görevin hizmet. Ama AK Parti'de zihniyet ne? Biz de zihniyet şu; biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Farkımız bu."



"31 MART ÜLKEMİZİN EN ÖNEMLİ SEÇİMLERİNDEN BİRİDİR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kameralar önünde inancıyla, değerleriyle, Mukaddes Kitabı ile dalga geçilenler, 31 Mart'ta sandığın gelmesini bekliyor. İstanbul'un ortasında kadın hakları bahanesiyle canı kadar mukaddes bildiği ezanı ıslıklananlar sabırsızlıkla 31 Mart'ın gelmesini bekliyor. Yıllardır istiklalinin sembolü bayrağına saldıranların baş tacı edildiğini görenler, 31 Mart'ı bekliyor." diyerek, şöyle devam etti:



"Muhalefet ne kadar önemsiz hale getirmeye çalışsa da 31 Mart ülkemizin en önemli seçimlerinden biridir. Bu seçimler, siyaset mühendislikleriyle ülkemizi dizayna yeltenenlerle hesaplaşma seçimidir. Hazır mısınız? Bu seçimler bölücülerle anlaşıp, milli iradeye pusu kuranlarla hesaplaşma seçimidir. Bu seçimler milletin lokmasına musallat olan fırsatçılarla hesaplaşma seçimidir. 31 Mart'ta sandıkta sadece belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları belirlemekle kalmayacağız, unutmayın CHP'nin, sözde İYİ Parti'nin hepsinin listelerinde malum işte bu bölücü örgütün sızdırdığı elamanları var. Ama bunun belki farkında olamayacaklar. Bilmiyor, kim kimdir. Öyleyse bu oyunu 31 Mart'ta bozmamız lazım."



Konuşması sırasında, ezana saygısızlığa ilişkin görüntüler ile HDP milletvekillerinin konuşmalarını izleten Erdoğan, "Bir tane Türk bayrağı yok, Hakkari. Cami müezzinini nasıl dövüyorlar bakın. Bu da CHP'nin İstanbul'daki il başkanı bakın. İşte gördüğünüz gibi CHP ve ittifak. Bunlar bayraklarımızı yakıyor, biz Cumhur İttifakı olarak tankların önünde bayraklarımızla duruyoruz. Farkımız bu. İşte 31 Mart bunun için bir beka meselesidir. Onun için benim Sivaslı Yiğidolarım sadece İstanbul'da değil, başta Sivas olmak üzere, Türkiye'nin neresinde Sivaslı kardeşlerim varsa telefonlarla kendilerini bizzat arayacağız ve 31 Mart'taki bu beka mücadelesinden hep birlikte galip çıkacağız. Zira biz bunlara asla vatanımızı böldürtmeyiz, ezanımızı susturtmayız ve biz bayraklarımızı yakanlara bunun hesabını inşallah sandıkta sorarız ve soracağız. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır." ifadelerini kullandı.