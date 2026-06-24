Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye tepki. "Türkiye siyasetini paralize ediliyorlar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın buradaki konuşmasına “Türkiye 'nin dört bir yanından grup toplantımıza katılan misafirlerimize özellikle de genç kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum . Bugün bir kez daha dava arkadaşlarımıza partimize yaptıkları katkılardan dolayı şükranlarımı sunuyorum.” diyerek başladı.

"Partimizi ve ailemizi inşallah yeni katılımlarla büyütmeye devam ediyoruz, devam edeceğiz." sözleriyle konuşmasına devam eden Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından öne çıkanlar ise şu şekilde:

“İç politikadan dış politikaya her alan diğerleri arasındaki farkımız giderek berraklaşıyor. Muhalefet cephesinde kaos ve kargaşa hakimken, biz uyum içinde, İttifak (Cumhur) olarak dayanışma içinde 86 milyonun birlik ve dirliği için çalışıyoruz. Sanal ve saçma gerilimlerle vaktimizi ziyan etmiyoruz. Tahriklere rağmen muhalefetin içinde debelendiği çamur güreşine bizi de çekmesine müsaade etmiyoruz.”

her bir milletvekilimizin enerjisine, çalışkanlığına ihtiyacımız var. Bu kutlu hareket yılmadan, yıkılmadan, sarsılmadan yoluna devam edecektir. Cumhur İttifakı büyük ve güçlü Türkiye'yi aziz milletimizin de desteğiyle kısa zamanda inşa edecektir.

"MUHALEFET KAVGASINI TBMM 'YE TAŞIDI"

Üzülerek görüyoruz ki muhalefet şahsi kavgalarını Gazi Meclis'e taşıyor. Yüce Meclis hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başladı. Biz millete görevimizi yerine getirmek için samimiyetle çalışırken muhalefet Meclis'i tıkamaktan vazgeçmiyor. Ne yarım asırlık siyaseti hayatımızda ne de 23 yıllık iktidarımızda karşılaşmadığımız manzaralara denk geliyoruz. Kavgalarını Meclis'e taşıyorlar. Ellerine telefonla şov peşinde koşanları görüyoruz.

Biz başka siyasi partilerin ne yaptığı ile ilgilenmeyiz. Sokaklara taşımadıkları sürece üzülerek izleriz. Biz gereksiz polemiklere girmiyoruz. Ancak bir partinin iç meselesi demokrasinin meselesi haline gelmeye çalışırsa buna kayıtsız kalamayız.

“TÜRKİYE SİYASETİNİ PARALİZE EDİYOR”

Vesayet altındaki bir muhalefet demokrasi için tehlikeli. Paralel yönetim modeli sadece ana muhalefet partisinin kendisini değil, Türkiye siyasetini de paralize ediyor. Siyaset kurumunu yıpratıyorlar. Yüce Meclis, siyaseti kariyer ve kazanç kapısı olarak görenlerin sorumsuz eylemleri sebebiyle son günlerde hiç hak etmediği görüntülerle gündeme gelmeye başladı. Ülke meselelerinin çözümü noktasında muhalefet de iktidar kadar yapıcı davranmalı, yasama süreçlerine olumlu katkıda bulunmalıdır. İster iktidar ister muhalefet hepimiz, iradesini temsil ettiğimiz milletimize karşı sorumluluk taşıyoruz. Birinci görevimiz, ülkeye ve millete hizmet.

Bir sonraki sandık imtihanımıza kadar tek bir dakikamızı bile heba etme lüksümüz yok."

“İSRAİL FİTNE KAZANI KAYNATIYOR”

Türkiye, bugün bölgesinde ve dünyada daha önce hiç tecrübe etmediği bir ağırlık, bir itibar kazanmıştır. Şu bir gerçek ki İran krizi sürecinde yaşananlar Türkiye Cumhuriyeti'nin ne kadar büyük bir devlet olduğunu herkese göstermiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kriz yönetiminde ülkemize sağladığı asimetrik avantajlar berraklaşmıştır.

Bölgemizde gerçekleşen oyunlara müsaade etmeyiz. İsrail fitne kazanı kaynatıyor. Karşımızda bir devlet aklıd eğil, çıldırmış bir grup rakidal var. İsrail barışa tahammül edemiyor. Mutabakatı dinamitlemek için son 10 gündür ellinden geleni yapıyor. Amaçlarına ulaşmak için her türlü şirretliği yapmaya devam edecekler. Bölgemize barış gelecekse İsrail'e rağmen gelecek. Türkiye olarak iğne ucu kadar bir ihtimal olsa da bölge barışı için elimizden geleni yapacağız."