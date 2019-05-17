Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhtarlığın diğer seçimlerden ayrılmasında yarar var

Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Bizim gözümüzde muhtar mahallesindeki her hanenin üzüntüsünü, sevincini en iyi şekilde bilmesi gereken kişidir.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde muhtarlık daire başkanlığını biz kurduk.

Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılması her iki seçimin de daha sağlıklı yürümesini temin edecektir.

İnceleme ve araştırmamız sırasında 31 Mart seçimlerinde kasıtlı ve şehven yapılmış pek çok yanlışı ortaya çıkardık. Kanuna aykırı her iki işlemin gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarılmıştır. 16 bin oy çalındı. YSK haklı olarak seçimin yenilenmesi kararını vermiştir.

Kendi kurdukları dünyanın dışındaki her şeye göz ve gönüllerini kapatmış olanlar gerçekleri görmüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararını, ülkemizi karalamak, demokrasimizi lekelemek için bir fırsata dönüştürmeye çalışanlara, cevabı hep birlikte 23 Haziran'da, gelin beraber verelim.

Yapılan bir çok usulsüzlük tespit edilen seçimin milli iradenin tecelli bulması için yenilenmesidir.

Bizim için başka çıkış yolu yok. Türkiye için demokrasiden başka çözüm yolu görmüyoruz.

Türkiye kalkınacaksa büyüyecekse, 2023 hedeflerine ulaşacaksa hepsine işte bu anlayışla ulaşacaktır.

Tehdit nereden gelirse kanımızın son damlasına kadar savaşacak, ancak boynumuza tasma taktırmayacağız.

Bugün de Türkiye için demokrasiden, hukuk devletinden, sosyal devletten, 82 milyonun tamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydası anlayışından başka bir çözüm yolu görmüyoruz, düşünmüyoruz

Gerekirse bu boyun kopar asla çekilmeye, eğilmeye itilmeye gelmez.