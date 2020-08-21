Cumhurbaşkanı Erdoğan 'müjde'yi açıkladı: Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfettik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kamuoyunun merakla beklediği "müjde"yi açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Ülkemiz bakımdan tarihi öneme sahip müjdeyi paylaşmak üzere sizlerle bir aradayız. Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir.

''BİZE GÖRÜLMEMİŞ ZENGİNLİKTE KAPI AÇILDI''

Hep önce dostluk mazlumlar hak hukuk adalet dedik. İnsanlık bizde petrol onlarda kalmış olabilir. Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı.

''BUGÜNKÜ SEVİNCİ BİZE FATİH GEMİSİ YAŞATTI''

Derin deniz sondajlarında dışa bağımlıydık. Derin deniz sondajlarını bizzat yapmanın arayışlarına girdik. Bugünkü sevinci bize Fatih gemisi yaşattı. Türkiye tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

''HEDEFİMİZ 2023'TE KULLANIMA SUNMAK''

Fatih sondaj gemimiz hepimizi gururlandırdı. Sakarya gaz sahası isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test analiz mühendislik çalışmaları tamamlandı. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek. Bu ilk kuyuda bulunan rezerv çok daha zengin bir kaynağın bir parçasıdır. Devamı da inşallah en kısa sürede gelecek. Tespit kuyuları açmaya başlayacağız. İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kuıllanıma sunmak. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk."

Öğle saatlerinde İstanbul Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada cuma namazını kıldı.

Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı.

Erdoğan, Eyüp Sultan Türbesi'ni de ziyaret ederek burada dua etti.

Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı.

Erdoğan daha sonra müjde açıklamasını yapacağı Dolmabahçe Sarayı'na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın birazdan Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'nde "Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, cuma günü bir müjde vereceklerini belirtmişti.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:



"Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Tabii açıklarsam bu işin heyecanı, her şeyi kaybolur. Onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum."



ALBAYRAK: TÜRKİYE İÇİN BİR EKSEN DEĞİŞİKLİĞİ OLACAK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesine ilişkin, "Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor" demişti.

ALTUN'DAN ''MÜJDE'' AÇIKLAMASI



İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise spekülasyonlara kulak asılmamasını istedi.