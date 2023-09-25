Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in daveti üzerine Nahçıvan’a gitti. Erdoğan’ın Nahçıvan’da Aliyev karşıladı. Azerbaycan'ın Karabağ'da düzenlediği antiterör operasyonunun hemen ardından gerçekleşen ziyarette ana gündem başlığı Zengezur Koridoru olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan’da

'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.

Erdoğan, TSİ 13.45’te Nahçıvan’a ulaştı. Erdoğan’ı havalimanında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve ilgililer karşıladı.

İKİLİ İLİŞKİLER VE KARABAĞ ELE ALINACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, -Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alınması, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAKLAR

Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan’da - 1

CUMHURBAŞKANLIĞINA CEVDET YILMAZ VEKALET EDECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan ziyareti dolayısıyla Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycan'ı ziyarette bulunacağından dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına Anayasa'nın 106. maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz vekalet edecek.

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