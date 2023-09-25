Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nahçıvan’da

Azerbaycan'ın Karabağ'da ayrılıkçı Ermeni birliklere karşı başlattığı operasyonun ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor.



Erdoğan, TSİ 13.45’te Nahçıvan’a ulaştı. Erdoğan’ı havalimanında Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ve ilgililer karşıladı.



İKİLİ İLİŞKİLER VE KARABAĞ ELE ALINACAK



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aliyev arasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Azerbaycan ikili ilişkilerinin ele alınması, Karabağ'daki son gelişmeler başta olmak üzere güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

TEMEL ATMA TÖRENİNE KATILACAKLAR



Erdoğan ile Aliyev'in, Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın temel atma törenine katılmaları ve modernize edilen Nahçıvan Askeri Kompleksi'nin açılışını gerçekleştirmeleri bekleniyor.