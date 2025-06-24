Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak.



Açıklama Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan geldi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Altun, zirvede Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacağını vurguladı.

Altun, müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkarılması amacıyla yeni bir Savunma Yatırım Taahhüdünün zirvenin ana gündemini oluşturacağını belirtti. NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında ittifakın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin de masaya yatırılacağının altını çizdi.

Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın zirve marjında bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmesinin de öngörüldüğünü söyledi.

