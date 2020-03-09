Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temaslarda bulunmak için Belçika'nın başkenti Brüksel'e gitti.



Brüksel Havalimanı Askeri Terminali'ne gelişinde Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilcisi Mehmet Kemal Bozay, Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk tarafından karşılandı.

Erdoğan ilk olarak NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. 1 saat süren basına kapalı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları söyledi:

"Hiçbir Avrupa ülkesinin Suriye'deki çatışmalara ve insani drama kayıtsız kalma lüksü yoktur. DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan ve şehitler veren tek NATO ülkesiyiz. Müttefiklerimizin tamamının somut desteğini bekliyoruz. NATO ittifak dayanışmasını göstermesi gereken dönemde. Sayın Genel Sekreter ittifak içindeki çalışmaların sürdüğünü ve süreci takip ettiğini söylemiştir. Düzensiz göç konusundaki değerlendirmelerimizi de aktardık. Bir müttefik ve komşu ülkenin düzensiz göç dalgasının müsebbibi olarak Türkiye'yi suçlaması akıl dışıdır. Türkiye NATO'ya NATO'da Türkiye'nin gücüne güç katıyor. NATO'nun ülkemizin savunmasına katma değer sağlamasıdır. Talep ettiğimiz desteğin daha fazla gecikmeden karşılanması önemlidir."

CORONA VİRÜS UYARISI



Öncesinde Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği önünde kendisini bekleyen Türk vatandaşlarına seslenen hitap eden Erdoğan, özetle şunları söyledi:



"Şu anda AB'de gerek konsey gerek komisyon gerek NATO Genel Sekreteri ile görüşmelerimiz var. İnşallah Türkiye-AB ilişkilerini çok daha güçlü noktaya taşıyalım istiyoruz. Derdimiz şu, sizler bizim Avrupa'daki elimiz ayağımız, duyan kulağımızsınız. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler de bizim için Cumhur İttifakı'nın eli ayağısınız. Cumhur İttifakımızı büyük tutacağız, sağlam tutacağız. Durmak yok yola devam diyeceğiz. Aman ha corona virüse dikkat. Aman dikkat edeceğiz. Bize düşen nedir? Biz tedbiri alacağız, gerisi Allah'tan. Ellerimizin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor. Dikkat etmiyorlar ama biz dikkat edeceğiz. İnşallah corona virüsünden kurtulalım. Bir an önce insanlık bu vebadan kurtulur inşallah."

UĞURLAMADA TOKALAŞMA OLMADI