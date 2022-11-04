Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti.

Görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşı, Yunanistan'ın mütecaviz eylemleri ve Türkiye-İsveç-Finlandiya arasındaki üçlü muhtıra ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan (solda) ve NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in eşi Ingrid Schulerud (sağda) da yer aldı.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında çatışmaların bir an önce sona erdirilmesi ve adil bir çözüme ulaşılabilmesi için müzakerelere dönülmesinin zaruri olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Türkiye-İsveç-Finlandiya üçlü muhtırasına ilişkin onay sürecinin hızını, ne zaman nihayetleneceğini bu ülkelerce atılacak adımların belirleyeceğini kaydetti.

Görüşmede Yunanistan ile ilişkilere de değinen Erdoğan, bölgede gerginliği artıranın Türkiye olmadığını, Yunanistan'ın aklıselimle davranmaya ve diyaloga yönlendirilmesinin faydalı olacağını dile getirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de görüşmeyi sosyal medya mesajında değerlendirdi.



Stoltenberg, tahıl koridoru anlaşmasının devam etmesindeki rolü nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.



Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik başvurularının sonuçlandırılmasının, ittifakı güçlendireceğinie dikkat çekti.

