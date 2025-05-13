Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri'ni kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti.



Görüşmede Türkiye ile NATO ilişkileri, Ukrayna - Rusya savaşı ile ilgili gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin NATO’ya önem verdiğini, bunun göstergesi olarak NATO Kosova Gücünün komutasını yeniden üstleneceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin müttefiklerinden terörizmle mücadelede iş birliği beklediğini, Türkiye’nin iç ve dış sınamalara rağmen NATO’nun güçlü kalması için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti.

UKRAYNA-RUSYA GÜNDEMİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının kalıcı ve adil bir barışla sonlanması için Türkiye’nin gayretlerini artırdığını, Rusya Devlet Başkanı Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşmeler gerçekleştirdiğini, Türkiye’nin kapsamlı ateşkesin tesisini güçlü şekilde desteklediğini ve NATO’nun bu savaşın parçası olmaması yönündeki tutumunu muhafaza ettiğini, barış fırsatının kaçırılmaması gerektiğini belirtti.



Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

RUTTE: TÜRKİYE SAĞLAM, YETENEKLİ BİR MÜTTEFİK

Erdoğan ile Hollanda'nın Lahey kentinde gelecek ay yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarıyla ilgili önemli bir görüşme yaptığını ifade eden Rutte, "Türkiye sağlam ve yetenekli bir müttefik. (Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Barış için gerçek bir fırsatın doğduğu Ukrayna'yı da konuştuk." değerlendirmesini yaptı.