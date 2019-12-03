Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO zirvesi için İngiltere'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere "TRK" uçağıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Stansted Havalimanı'nda, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Bölge Temsilcisinin Yardımcısı Lord Vincent Thompson, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi David Pearey, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Büyükelçilik personeli karşıladı.

Erdoğan'ın kalacağı otel önünde toplanan çok sayıda Türk vatandaşı sevgi gösterisinde bulundu.

Kısa bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı, "Bu akşamki görüşmemiz Fransa, Almanya ve İngiltere ile dörtlü görüşme yapacağız. Barış Pınarı Harekatı'nın son durumunun değerlendireceğiz. Bu ülkeler koalisyon güçleri içerisinde yer aldığı için üzerlerine düşenleri ne kadar yaptılar? Bizim plan projelerimiz için destekleri ne olabilir? Onları görüşem fırsatımız olacak. Bizden taleplerini dinleyeceğiz" diye konuştu.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Londra'ya ulaştı.