Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Zirvesi ile ilgili geri dönüşler olumluydu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, NATO Zirvesi'ne ilişkin genel bir değerlendirmede bulunup geri dönüşlerin çok olumlu olduğundan bahsetti.

Erdoğan, “O açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet misafirlerimi hoşnut etti. Başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içerisindeydiler.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"6. seneyi devriyesini kutladığımız Ayasofya'nın tüm İslam alemine hayırlı olması, onu yeniden ibadete açmak bize nasip oldu. Onu şu anda alemi İslam'a kavuşturma şerefine nail olduk.

NATO ZİRVESİ

Doğrusu geri dönüşler çok olumlu. Gerek teşekkür telgrafları gerek telefonlar... O açılış günündeki kendilerine yaptığımız ikram, izzet misafirlerimi hoşnut etti. Başta Trump olmak üzere bütün liderler farklı duygular içerisindeydiler.

Bu mutluluğu çifter yaşadık ve bundan dolayı da ayrıca mutluyuz. 20 yıldan sonra Ankara'daki zirve bizler için ayrı bir zenginlik oldu. Liderlere ben de teşekkürü borç biliyorum.

İSPANYA'NIN DÜNYA KUPASI ZAFERİ

İnşallah bizlere de böyle bir şampiyonluk nasip olur. İyi başladık ama sonu iyi gelmedi."