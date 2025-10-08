Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaptılarsa Gazze'ye diz çöktüremediler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , partisinin grup toplantısına katıldı. Erdoğan, İsrail'in Gazze saldırılarına tepki gösterip Mısır'daki müzakere görüşmeleri için "Güzel haber bekliyoruz." dedi. Erdoğan'ın gündemin de CHP'li belediyeler de vardı. Belediyelere yönelik soruşturmaların üzerine gidilmesi gerektiğini de dile getiren Cumhurbaşkanı, "Belediye yönelik inancın restore edilmesi şarttır." ifadeleini kullandı. 7 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"1 Ekim tarihi itibarıyle başlayan yasama yılının hayırlı olmasını temenni ediyorum. Meclisimiz 32 kanunun teklifini kabul ederek yasalaştırdı. Milletimizin beklentilerine cevap verdik sorunlarına çözüm sunduk.



Meclis Gazze konusunda öncü oldu. Her birinizi tüm kalbimle tebrik ediyorum. Çoğu çocuk ve kadın 67 bin Gazzeli kardeşimizin şehit edildiği bu toplu kıyımın bir an önce son bulması için gereken neyse Türkiye olarak yapıyoruz. İnsani yardımlardan diplomatik temaslara kadar her alanda yoğun çaba içindeyiz. Dünya liderleriyle görüşmelerimizde İsrail'in artan saldırganlığı ilk sırada yer alıyor.



Gayemiz daha fazla masum ölmeden daha fazla yıkım yaşanmadan bölgede kalıcı istikrarın sağlanmasıdır.

"BARIŞ TEK KANATLI BİR KUŞ DEĞİL"

Biz bir taraftan Dışişleri Bakanımız ve MİT Başkanımız muhataplarımızla sürekli temas halindeyiz. Hamas, Trump'ın barış planına müspet cevap vermiştir. Barış tek kanatlı bir kuş değildir, tüm yükü Hamas ve Filistinlilere yüklemek adil, doğru, gerçekçi bir yaklaşım değildir.

En büyük engel İsrail'in saldırılarıdır. İsrail saldırılarına devam etmektedir. Barış deniliyorsa İsrail'in saldırıları derhal durdurulmalıdır. Bartış tek kanatlı bir kuş değil. Kanla varılacak bir yer olmadığını İsrail anlamalı.

Ne yaptılarsa Gazze'ye diz çöktüremediler. Gazze halkını teslim alamadılar.

Bugün Şarm El Şeyh'te yapılan görüşmeler kritik önemde. İnşallah güzel bir haber almayı ümit ediyoruz.

Nasıl Suriyeli kardeşlerimiz özgürlüğüne kavuştuysa bir Filistin devleti de mutlaka kurulacaktır.

CHP'YE SERT TEPKİ

Yeni yasama yılımız çok mühimdir. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yeni yasama yılını çok daha verimli hale getirmeye hazırız. Öncelikli vazifemizin yasama yılı olduğunu unutmamalıyız.



Ana muhalefetin boş gündemlerle bizi oyalamasına izin vermeyeceğiz. Uyanık olacağız. AK Parti fıtratı itibarıyla reformların partisidir.



Belediyelere yönelik inancın restore edilmesi şarttır. Soruşturmaların üzerine gidilmelidir. Milyarlarca lira akbabalara verimiş, hizmetin kırıntısı yok. Kamuda şeffatlığı ve verimliliği daha da artıracak reform hamlesine destek verilmesini istiyorum. Ana muhalefetin reform çalışmalarımız desteklemesi günahlarına kefalet olacaktır.



Millet özür dileyeceğine okul müdürlerine çağrı yapıyor. Önce çöpleri topla, vatandaşa su ver. Milleti çöp dağlarından kurtar. Sen önce rüşvet çamurunu temizle. 25 yıllık hizmeti üzerine tek bir artı koymadan çarçur ettiniz.

Özür dileyeceğinize bize sataşıyorsunuz. Ankara'da elinde su bidonlarıyla bekleyen vatandaşa da mı saygınız yok? Yüreğin yetiyorsa şimdi de su bidonuyla kürsüye çıksana! Kimden çekiniyor kimden kaçınıyorsun?



Beyfendinin ortaya saçılan her skandala bir bahanesi var ama millete yanıt verecek cesareti yok. Kukla genel başkanla ancak bu kadar oluyor. Verilen koordinatların dışına istese de çıkamıyor. Yıllarca kontrollü muhalefet edebiyatı yaptılar. Neticede kendileri kontrollü genel başkan oldu.

ANAYASA MESAJI



Şartlar ne olursa olsun sivil anayasa hedefimizden kopmayacağız. Yeni ve sivil bir anayasa ihtiyacı tam olarak karşılanamadı. Anayasal metinlerine özüne sirayet eden vesayetçi ruh, pek çok yerde varlığını yaşatacak kaleler inşa etmiştir. 1982 anayasası miadını çok doldurmuştur. Siyasat kurumu olarak bu sorunu ne kadar erken çözebilirsek o kadar büyük hizmet etmiş oluruz.



AK Parti ve cumhur İttifakı olarak bu konuda yapıcı yaklaşım içindeyiz. Muhalefetten de benzer tavrı görmeyi arzu ediyoruz. Siyaset arenasında rekabet halinde olmamız ülkenin hayrına olan meselelerde ayrışacağımız anlamına gelmez. Elbette demokratik zeminde kıyasıya mücadele edeceğiz. Siyasetin tabiatında olan diyalog ve uzlaşı kültürünü tamamen rafa kaldırmayacağız. Siyasette düşman yoktur. Rakip veya müttefik vardır. Kamplaşma siyasetinin içinde olmadık ve olmayacağız.



MECLİS ÖZEL OTURUMU

Yeni yasama yılında ortaya çıkan tablo umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Siyasi partilerimizin saygı değer genel başkanlarının bir araya gelmesi sohbet etmesi çok kıymetlidir. Dostane bir çay sohbetinin eleştirilecek hiçbir yanı yoktur.

Demokrasi daire geniştir. Bunu daraltmak kimsenin haddi değildir. ANa muhalefet partisinin daha ilk günden firar etmesi kendi bilecekleri bir iştir. Biz CHP'nin ne varlığıyla ne bahtiyar oluruz, yokluğuyla kahroluruz.



CHP ve marjinal yoldaşları ilk gün Meclis özel oturumunda kaçarak millete hürmetsizlik etmiştir. Sosyal medyadaki tetikçilerini siyasetin üzerine salmıştır. Siyasi parti genel başkanları en rezil hakaretlere maruz bırakılmıştır. Linç korosounun karargahı da CHP Genel Merkezi'dir. Yıllarca edepsizce bize saldırdılar. Şimdi aynı koro fotoğraf karesindekileri hedef alıyor.



Sayın Özel de tavşana kaç tazıya tut siyasetiyle kendince vaziyeti idare ediyor. Sayın Özel yemezler. Bunu ne bize ne de millete yutturabilirseniz. Fotoğrafa verilen tepkiler istisna değil, CHP'nin faşist zihniyetinin somutlaşmış halidir.

Ne şahsen ne parti olan bize olan güveni boşa çıkartmamakta kararlıyız. Bizim yönümüz de yüzümüz de geleceğe dönüktür. Bu teşkilatta esas olan hizmettir, hizmet sevdasıdır. Hep beraber bu aşkı daima canlı tutacak milletimize hizmette rehavete asla kapılmayacağız.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ



Terörsüz Türkiye sürecini devam ettiriyoruz. Meclis'te kurulan komisyonumuz önemli işlere imza atıyor. Sabotajlara karşı çok dikkatli ve tedbirliyiz. Kendi insanımızla birlikte Kürt kardeşlerimizi de Türkiye'nin güven veren dostluğuna kopmaz bağlarla bağlamak mecburiyetindeyiz.



Acıyı, öfkeyi, nefreti referans alarak sağlıklı bir gelecek inşa edilemez.

