Cumhurbaşkanı Erdoğan, Necmettin Erbakan'ı andı
27.02.2026 15:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erbakan için "Hürmetle yad ediyorum." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Necmettin Erbakan'ı ölümünün 15'inci yılında andı.
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve eski başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın ölümünün üzerinden 15 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak Erbakan'ı andı.
Erdoğan paylaşımında, "Ülkemize ve milletimize çok önemli hizmetlerde bulunan, 54'üncü Hükümetin Başbakanı, Milli Görüş Hareketi'nin kurucusu Prof. Dr. Necmettin Erbakan hocamızı ebedi aleme irtihalinin 15'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerine yer verdi.
Erbakan, 1 Mart 2011'de vefat etmişti.
ERBAKAN'IN ÖLÜMÜNÜN ÜZERİNDEN 15 YIL GEÇTİ
Milli Görüş hareketinin kurucu lideri ve Türk siyasetinin Erbakan Hoca'sı merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının üzerinden 15 yıl geçti.
Erbakan, 1 Mart 2011'de vasiyeti üzerine devlet merasimi yerine İstanbul Fatih Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanmıştı.