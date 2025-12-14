Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret siyasetine prim vermeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 2 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünyada merkezinde bölgemizin olduğu sancılı bir dönüşüm yaşanırken Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere doğru kararlılıkla ilerliyoruz. Her zaman söylediğim gibi biriz, beraberiz, kardeşiz, hep beraber Türkiye'yiz. Bunu kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz.” dedi.

“Nefret siyasetine prim vermeyiz” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp asla umutsuzluğa kapılmayın. Liyakatli kadrolar Türkiye'de iş başındadır. Kimsenin yaşam tarzına, ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



“AK Parti olarak kadın haklarının tam şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden beri devrim niteliğinde adımlar attık. Bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan ifadelerini kınadığımızı ifade etmek istiyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli. Siyasetin seviyesini düşürecek yakışıksız ifadelerden herkes uzak durmalı. Milleti temsil edenler üslup noktasında özenli olmalı.”

“Dün vefat haberini öğrendiğim Şehzadeler Belediye Başkanı sayın Gülşah Durbay'a cenabı Allah'tan gani gani rahmet niyaz ediyorum. Ailesine, yakınlarına Cumhuriyet Halk Partisi camiasına baş sağlığı dileklerimi iletiyorum.”

“İsrail'in Gazze'de iki yıl boyunca tüm dünyanın gözleri önünde pervasızca işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir. Aynı şekilde Suriye Baas rejimi kimyasal silahtan işkenceye kadar ne kadar kural, kaide, değer, norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası kuruluşlar bunların önüne geçememiş, sadece seyretmiştir. Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi.”

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kapsamlı bir sunumu oldu. Esenboğa Havalimanı metro hattı inşasına 2026 yılında başlıyoruz. Toplam 36 kilometre ve 12 istasyon uzunluğunda olan metro hattımızın inşaatına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz”