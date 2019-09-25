Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'de, Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı konferansta konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''Nefret söylemi küresel ölçekte yükselişte olan İslam düşmanlığı ırkçılık ve yabancı karşıtlığının en yaygın aracıdır. Bu tarz söylemler günün her saatinde sosyal medyada siyasetçilerin içe dışa yönelik beyanlarında normalleştirilmektedir. Ruanda'daki katliamları gerçekleştiren batıyı kimse hesaba çekmemiştir. Orada milyonlar öldürülmüştür. Kimse batıya siz böyle bir katliamı nasıl yaptınız dememiştir.



''NEFRET SÖYLEMİNE EN FAZLA MARUZ KALANLAR NE YAZIK Kİ MÜSLÜMANLAR''

Günümüzde nefret söylemine en fazla maruz kalanlar ne yazık ki Müslümanlardır. Müslüman kadınlar sırf başörtüsü taktıkları için sokakta çarşıda işyerlerinde tacize uğruyor. Nefret söylemini bir kez de burada lanetliyorum. Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.



''SEN NASIL İNEK ETİ YERSİN? BÖYLE BİR SAÇMALIK OLABİLİR Mİ?''

Son dönemlerde özellikle Hindistan'da Azad Keşmir olaylarıyla bütünleşen bir dönemde orada sadece inek eti yedikleri için kırbaçlanan hatta palalarla dövülen ölüme mahkum edilen oradaki Müslüman gençleri neyle acaba savunacağız nasıl onların insan hakları noktasından haklarını savunur hale geleceğiz? Sen nasıl inek eti yersin? Böyle bir saçmalık olabilir mi? O zaman biz de inek eti yiyoruz. Bizim akıbetimiz ne olacak? Onlara mı soracağız bunu? Herkesin herhalde vejeteryan olması beklenemez. Böyle bir durum da söz konusu değil. Bir taraftan inanç özgürlüğü diyeceksiniz benim inancımın gereği bu değil. Ben senin inancına saygı duyuyorum. Sen benim inancıma niye saygı duymuyorsun? Bizim ülkemizde domuz eti yiyenler var biz niye domuz eti yiyorsunuz diye bunlara bugüne kadar asla müdahale etmedik. Onun inancının gereği odur yiyebilir bizi çok da ilgilendirmez.

''AZAD KEŞMİR ADETA BİR AÇIK HAVA HAPİSHANESİNE DÖNDÜRÜLMÜŞ VAZİYETTE''

Şu anda Azad Keşmir adeta bir açık hava hapishanesine döndürülmüş vaziyettedir. Bütün devlet kurumlarına bu konuda (Azad Keşmir) önemli görevler düşüyor. Hem devletlerarası hem de bölgesel ve küresel nitelikli uluslararası örgütler nezdinde gerçekleştirilen somut girişimler daha etkin hale getirilmelidir. BM'de nefret söylemine ilişkin bir veri tabanı oluşturulması fikrini destekliyoruz.

''İSLAM'I TERÖRLE BİR ARAYA GETİRMEK AHLAKSIZLIKTIR''

Barış dini olan İslam'ı terörle bir araya getirmek, çok büyük bir iftiradır, ahlaksızlıktır. Böyle bir şey kabul edilemez. Türkiye olarak yükselen İslam düşmanlığı, ırkçılık, nefret söylemiyle etkin mücadele yönündeki çabalara öncülük etmeye devam edeceğiz.

İSRAİL'E TEPKİ

Ben Başbakan olarak İsrail'e gittim İsrail'den Filistin tarafına geçerken eşimle arabada yarım saat sınırda bekletildim. Niye bekletildiğimi anlayamadım. Resmi ziyaret için Tel Aviv'deyim. Oraya geçerken başıma bu olay geldi. İşte İsrail'in devlet liderlerine yaklaşımı budur. Kimi beğeniyorlarsa onun için kapılar açıktır beğenmiyorlarsa kapılar kapalıdır. Hiçbir zaman samimi değildirler.''

