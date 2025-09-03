Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu denen gaddara asla seyirci kalamayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mevlid-i Nebi Haftası açılış programında açıklamalarda bulundu.



Konuşmasının büyük bölümünü Gazze'ye ayıran Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya çok sert eleştiriler yöneltti.



"Dünyada nerede bir müslüman varsa, gönlümüz, aklımız oradadır" diyen Erdoğan, "Onun için şu anda Gazze'deyiz. Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:



"Leyle-i Meclid'in insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum. Müstesna günün yıl dönümünü idrak ediyoruz.



Peygamber efendimizin aile yaşantısı da en güzel örnektir. Aile bizim için çok önemlidir. Peygamberimiz, kız çocuklarının diri diri toprağa gömüldüğü dönemde, zamanı aşan tavsiyeleri ve örnek yaşantısıyla insanlık adına yeni bir çağ başlatmıştır. Peygamber efendimizin aile hayatını daha fazla örnek almalıyız.

"NEREDE BİR MÜSLÜMAN VARSA AKLIMIZ ORADADIR"



Şu anda bizleri, ümmet şuuruyla kalplerimizi birleştiren, bizi birbirimize kenetleyen bağ, Muhammedi bir muhabbet bağıdır. Dünyanın neresinde bir Müslüman varsa, gönlümüz, aklımız, ruhumuz oradadır.

Tüm müslümanları bir bedenin azaları, bir tarağın dişleri, bir binanın tuğlaları olarak görürüz. Şu an kalbimizin yarısı buradaysa diğer yarısı İslam dünyasının kanayan yaraları olan Gazze'de, Filistin'de, Yemen, Sudan, Afganistan'dadır.



"NETANYAHU DENİLEN GADDARA SEYİRCİ KALAMAYIZ"

Şu anda Filistin'de olan, bu Netanyahu denilen gaddarın, kafirin o kıyamına asla seyirci kalamayız. Bugün çekilen çileler bitecek, zulmün karanlığı yerini adaletin gönüllerimizi ısıtan güneşine bırakacaktır.

Ümitsiz değiliz, olmayacağız, karamsar değiliz, olmayacağız. Coğrafyamızdaki haksızlıklara, adaletsizliklere, zulümlere rağmen yeise asla kapılmayacağız."