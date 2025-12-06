Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nicolas Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir ABD ile gerginlik yaşayan Venezuela lideri Nicolas Maduro ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmede Türkiye ile Venezuela ikili ilişkileri ile bölgesel konular ele alındı.

“DİYALOG KANALLARI AÇIK TUTULMALI”

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Venezuela Cumhurbaşkanı Maduro’ya, bölgelerindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, Türkiye’nin sorunların diyalog yoluyla çözülebileceğine inandığını ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade etti.

Erdoğan, ABD ile Venezuela arasında diyalog kanallarının açık tutulmasının önemli olduğunu, gerginliğin bir an evvel yatışmasını temenni ettiklerini belirtti.